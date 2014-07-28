Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56
Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
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