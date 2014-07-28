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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1169117011711172
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56

  ЛАД написав:Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.


Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:17

freeze
количество транспортных средств, имеющихся в Украине: легковых авто – 6 566 тысяч, автобусов – 250 тыс, мототранспорта - около 840 тысяч.

https://auto.24tv.ua/ru/nazvano_tochnoe_kolychestvo_avtomobylei_v_ukrayne_y_ykh_srednyi_vozrast_n6263
Автомобилей возрастом до 5 лет немного – после начала кризиса 2014-го импорт новых легковых автомобилей не превышал показателя 100 тысяч на год.

Средний возраст - 16 лет (точнее, медиана, там же).
Так что представление о переполненности Украины крутыми авто выглядит несколько преувеличенным. :)
Боюсь реальная статистика о посещаемости ресторанов нас также несколько разочаровала бы. :)
К сожалению, такой нет и, по-видимому, получить не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:05

К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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  #<1 ... 1169117011711172
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