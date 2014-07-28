Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56
Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:17
freeze
Средний возраст - 16 лет (точнее, медиана, там же).
Так что представление о переполненности Украины крутыми авто выглядит несколько преувеличенным.
Боюсь реальная статистика о посещаемости ресторанов нас также несколько разочаровала бы.
К сожалению, такой нет и, по-видимому, получить не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:05
К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35
Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:32
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко
а шо делать?
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