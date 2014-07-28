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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1170117111721173>
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56

  ЛАД написав:Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.


Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 18:17

freeze
количество транспортных средств, имеющихся в Украине: легковых авто – 6 566 тысяч, автобусов – 250 тыс, мототранспорта - около 840 тысяч.

https://auto.24tv.ua/ru/nazvano_tochnoe_kolychestvo_avtomobylei_v_ukrayne_y_ykh_srednyi_vozrast_n6263
Автомобилей возрастом до 5 лет немного – после начала кризиса 2014-го импорт новых легковых автомобилей не превышал показателя 100 тысяч на год.

Средний возраст - 16 лет (точнее, медиана, там же).
Так что представление о переполненности Украины крутыми авто выглядит несколько преувеличенным. :)
Боюсь реальная статистика о посещаемости ресторанов нас также несколько разочаровала бы. :)
К сожалению, такой нет и, по-видимому, получить не удастся.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 19:05

К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35

  ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)


Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:32

  Vitl написав:Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...

"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 21:50

  чик написав:
  Vitl написав:Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...

"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко :wink:


обрушить гривну не вышло
но качнули "будь здоров" на 5-5,5%
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:08

  ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)


прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать

у меня по прежнему вопрос к источнику-считаю допустимым разброс в 5 копеек.

Харьков (тем более Гагарин, который "спекулянт и барыга") абсолютно не подходит, т.к. в Харькове курсы отличаются от курсов по Украине в большую сторону, а иногда значительно.
Предлагаю вернуться (как и было раньше к Киевским курсам),только кроме минфина (фиксинг) добавить еще 2-3 источника именно Киева:

http://money24.kiev.ua/ -сейчас продажа 28,05

https://obmenka24.kiev.ua/ - сейчас продажа 28,0

https://minfin.com.ua/currency/contracts/ -сейчас продажа 28,05
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:19

или еще предложение-можно брать средний курс по Украине (7 крупнейших городов)

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

выбираем Харьков, Днепр, Виница курс 28,10

выбираем Одессу 27,98 Киев 28,0 Львов 28,03 Черновцы 28,05

считаем средний -итого 28,0514

очень удобно (в одном флаконе) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 22:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:
  ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)


прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать

у меня по прежнему вопрос к источнику-считаю допустимым разброс в 5 копеек.

Харьков (тем более Гагарин, который "спекулянт и барыга") абсолютно не подходит, т.к. в Харькове курсы отличаются от курсов по Украине в большую сторону, а иногда значительно.
Предлагаю вернуться (как и было раньше к Киевским курсам),только кроме минфина (фиксинг) добавить еще 2-3 источника именно Киева:

http://money24.kiev.ua/ -сейчас продажа 28,05

https://obmenka24.kiev.ua/ - сейчас продажа 28,0

https://minfin.com.ua/currency/contracts/ -сейчас продажа 28,05
ну для кого Гагагин "спекулянт и барыга", а для кого и ориентир. Зависит от места сидения... Я к примеру первым делом смотрю его сайт, а уже потом отделения банков, доступные в Харькове. А дальше уже по обстоятельствам. Либо набор/слив нужной суммы в банках, либо к спекулянту.
И , кстати , свои прогнозы по курсу делаю с учетом местных реалий. Что мне с того, что в Одессе можно на 10-15 копсов купить?
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:00

del
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
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