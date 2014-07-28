Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
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Додано: Сер 05 гру, 2018 16:56
Очень может быть, тут часто используют мэм - рестораны забиты посетителями, дорогие машины стоят в пробках. Кто-то же там кушает, а каждая пятая-десятая как минимум машина класса от среднего до элитного.
Додано: Сер 05 гру, 2018 18:17
freeze
Средний возраст - 16 лет (точнее, медиана, там же).
Так что представление о переполненности Украины крутыми авто выглядит несколько преувеличенным.
Боюсь реальная статистика о посещаемости ресторанов нас также несколько разочаровала бы.
К сожалению, такой нет и, по-видимому, получить не удастся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 05 гру, 2018 19:05
К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 05 гру, 2018 20:35
Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:32
"Раскачать" валютный рынок не вышло - Порошенко
а шо делать?
Додано: Сер 05 гру, 2018 21:50
обрушить гривну не вышло
но качнули "будь здоров" на 5-5,5%
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:08
прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать
у меня по прежнему вопрос к источнику-считаю допустимым разброс в 5 копеек.
Харьков (тем более Гагарин, который "спекулянт и барыга") абсолютно не подходит, т.к. в Харькове курсы отличаются от курсов по Украине в большую сторону, а иногда значительно.
Предлагаю вернуться (как и было раньше к Киевским курсам),только кроме минфина (фиксинг) добавить еще 2-3 источника именно Киева:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:19
или еще предложение-можно брать средний курс по Украине (7 крупнейших городов)
выбираем Харьков, Днепр, Виница курс 28,10
выбираем Одессу 27,98 Киев 28,0 Львов 28,03 Черновцы 28,05
считаем средний -итого 28,0514
очень удобно (в одном флаконе)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 05 гру, 2018 22:58
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ну для кого Гагагин "спекулянт и барыга", а для кого и ориентир. Зависит от места сидения... Я к примеру первым делом смотрю его сайт, а уже потом отделения банков, доступные в Харькове. А дальше уже по обстоятельствам. Либо набор/слив нужной суммы в банках, либо к спекулянту.
И , кстати , свои прогнозы по курсу делаю с учетом местных реалий. Что мне с того, что в Одессе можно на 10-15 копсов купить?
Додано: Сер 05 гру, 2018 23:00
del
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 05 гру, 2018 23:08, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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