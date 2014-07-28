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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 05 гру, 2018 23:06
prodigy написав:
или еще предложение-можно брать средний курс по Украине (7 крупнейших городов)https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
выбираем Харьков, Днепр, Виница курс 28,10
выбираем Одессу 27,98 Киев 28,0 Львов 28,03 Черновцы 28,05
считаем средний -итого 28,0514
очень удобно (в одном флаконе)
А если брать из тем форума по городам?
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Faceless
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