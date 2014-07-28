ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе". По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными. Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов. В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще.
Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам. Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.). Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Незнаю-незнаю. Всему виной сейчас - спекуляции, "барыги и спекулянты"
По моим наблюдениям чем больше кричат на всех углах форума что-то типа "спокойно откуплюсь себе в августе", "сдам обязательно на пике в феврале"(позже появильсь "в январе", в следующем году будет наверное "в ноябре, декабре" упоминаться ) - тем больший облом будет, неоднократно натыкался на эти грабли. Сейчас многие надеятся на "бюджетный распил" и курс.отскок (и я в глубине души тоже , в смысле, на курс.отскок ))) ). Он-то будет (на меньшем распиле , чем в раньшие года), только чуствую, дай бог, в результате помацать 28.30 на продаже. Не хочу загадывать, но не удивлюсь, если дно будет где-нибудь в апреле на 26.9 каких-нибудь (это не прогноз), а в самый разгар лета - красивенький девал в подарок. И где тут экономические факторы - вопрос. Хотя глобально в долгосрок - они конечно имеют значение.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 06 гру, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе". По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными. Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов. В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще.
Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам. Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.). Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Незнаю-незнаю. Всему виной сейчас - спекуляции, "барыги и спекулянты" По моим наблюдениям чем больше кричат на всех углах форума что-то типа "спокойно откуплюсь себе в августе", "сдам обязательно на пике в феврале"(позже появильсь "в январе", в следующем году будет наверное "в ноябре, декабре" упоминаться ) - тем больший облом будет, неоднократно натыкался на эти грабли. Сейчас многие надеятся на "бюджетный распил" и курс.отскок (и я в глубине души тоже , в смысле, на курс.отскок ))) ). Он-то будет (на меньшем распиле , чем в раньшие года), только чуствую, дай бог, в результате помацать 28.30 на продаже. Не хочу загадывать, но не удивлюсь, если дно будет где-нибудь в апреле на 26.9 каких-нибудь (это не прогноз), а в самый разгар лета - красивенький девал в подарок. И где тут экономические факторы - вопрос. Хотя глобально в долгосрок - они конечно имеют значение.
Согласен на 100%! Верхи ломают привычные схемы, чтобы зарабатывать на нас (частниках и бизнесе), а не мы зарабатывали
SAndriy1 написав:По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет
у Катани тоже 28,10 сейчас (врет?), значит Днепр и Хрякив вычеркиваем Оставим только Киев как было раньше
Вот подумалось.... Мы так пристально обсуждаем, кто и в каких городах какой курс на продажу выставил.... В итоге после обсуждений мы получим аналог индекса Доу-Джонса для наличного курса валюты в степях Укрианы SnP500 не получится создать, т.к. не наберем нужное количество крупных областных центров для статы. А брать в учет курсы "сельского валютчика" - портить точность
SAndriy1 написав:По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет
у Катани тоже 28,10 сейчас (врет?), значит Днепр и Хрякив вычеркиваем Оставим только Киев как было раньше
Вот подумалось.... Мы так пристально обсуждаем, кто и в каких городах какой курс на продажу выставил.... В итоге после обсуждений мы получим аналог индекса Доу-Джонса для наличного курса валюты в степях Укрианы SnP500 не получится создать, т.к. не наберем нужное количество крупных областных центров для статы. А брать в учет курсы "сельского валютчика" - портить точность
я сейчас начал более пристально мониторить курсы кити-групп...пока что они реагируют достаточно оперативно и есть 7 крупных городов, что в полне достаточно (среднее из семи курсов)