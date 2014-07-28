Додано: Чет 06 гру, 2018 10:12

ЛАД написав: К вопросу о наших "гаданиях о курсе".

По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.

Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.

В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. К вопросу о наших "гаданиях о курсе".По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще.

Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Незнаю-незнаю.Всему виной сейчас - спекуляции, "барыги и спекулянты"По моим наблюдениям чем больше кричат на всех углах форума что-то типа "спокойно откуплюсь себе в августе", "сдам обязательно на пике в феврале"(позже появильсь "в январе", в следующем году будет наверное "в ноябре, декабре" упоминаться) - тем больший облом будет, неоднократно натыкался на эти грабли.Сейчас многие надеятся на "бюджетный распил" и курс.отскок (и я в глубине души тоже , в смысле, на курс.отскок ))) ). Он-то будет (на меньшем распиле , чем в раньшие года), только чуствую, дай бог, в результате помацать 28.30 на продаже.Не хочу загадывать, но не удивлюсь, если дно будет где-нибудь в апреле на 26.9 каких-нибудь (это не прогноз), а в самый разгар лета - красивенький девал в подарок.И где тут экономические факторы - вопрос. Хотя глобально в долгосрок - они конечно имеют значение.