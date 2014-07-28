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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1170117111721173
Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:или еще предложение-можно брать средний курс по Украине (7 крупнейших городов)

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

выбираем Харьков, Днепр, Виница курс 28,10

выбираем Одессу 27,98 Киев 28,0 Львов 28,03 Черновцы 28,05

считаем средний -итого 28,0514

очень удобно (в одном флаконе) :mrgreen:
А если брать из тем форума по городам?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 05 гру, 2018 23:11

  Faceless написав:
prodigy написав:или еще предложение-можно брать средний курс по Украине (7 крупнейших городов)

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

выбираем Харьков, Днепр, Виница курс 28,10

выбираем Одессу 27,98 Киев 28,0 Львов 28,03 Черновцы 28,05

считаем средний -итого 28,0514

очень удобно (в одном флаконе) :mrgreen:
А если брать из тем форума по городам?


а если там за сегодня ничего?

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/ хороший источник, и все здесь
можете пару дней помониторить и сравнить с другими источниками
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 06:50

По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 09:06

  SAndriy1 написав:По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет



у Катани тоже 28,10 сейчас (врет?), значит Днепр и Хрякив вычеркиваем
Оставим только Киев как было раньше :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:12

  ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)


Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.
Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).
Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Незнаю-незнаю.
:arrow: Всему виной сейчас - спекуляции, "барыги и спекулянты" :lol:

По моим наблюдениям чем больше кричат на всех углах форума что-то типа "спокойно откуплюсь себе в августе", "сдам обязательно на пике в феврале"(позже появильсь "в январе", в следующем году будет наверное "в ноябре, декабре" упоминаться :mrgreen: ) - тем больший облом будет, неоднократно натыкался на эти грабли.
Сейчас многие надеятся на "бюджетный распил" и курс.отскок (и я в глубине души тоже , в смысле, на курс.отскок ))) ). Он-то будет (на меньшем распиле , чем в раньшие года), только чуствую, дай бог, в результате помацать 28.30 на продаже.
Не хочу загадывать, но не удивлюсь, если дно будет где-нибудь в апреле на 26.9 каких-нибудь (это не прогноз), а в самый разгар лета - красивенький девал в подарок. :oops: И где тут экономические факторы - вопрос. Хотя глобально в долгосрок - они конечно имеют значение.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 06 гру, 2018 10:12, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:12

prodigy
Ок! Если хотите точнее формулировку "не отвечает действительности или реалиям" :wink:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 10:31

  Alex2007 написав:
  ЛАД написав:К вопросу о наших "гаданиях о курсе".
По-моему, ситуация 2-й половины года свидетельствует о сильной регулируемости курса. Не знаю, какими методами - явно не очевидными.
Иначе не понятен рост курса в июле-августе без какого-то ухудшения эконом. ситуации и снижение-стабильность курса в ноябре без каких-то заметных успехов.
В такой ситуации наши гадания = гаданиям на кофейной гуще. :)


Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.
Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).
Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Незнаю-незнаю.
Всему виной сейчас - спекуляции, "барыги и спекулянты"
По моим наблюдениям чем больше кричат на всех углах форума что-то типа "спокойно откуплюсь себе в августе", "сдам обязательно на пике в феврале"(позже появильсь "в январе", в следующем году будет наверное "в ноябре, декабре" упоминаться :mrgreen: ) - тем больший облом будет, неоднократно натыкался на эти грабли.
Сейчас многие надеятся на "бюджетный распил" и курс.отскок (и я в глубине души тоже , в смысле, на курс.отскок ))) ). Он-то будет (на меньшем распиле , чем в раньшие года), только чуствую, дай бог, в результате помацать 28.30 на продаже.
Не хочу загадывать, но не удивлюсь, если дно будет где-нибудь в апреле на 26.9 каких-нибудь (это не прогноз), а в самый разгар лета - красивенький девал в подарок. :oops: И где тут экономические факторы - вопрос. Хотя глобально в долгосрок - они конечно имеют значение.

Согласен на 100%! Верхи ломают привычные схемы, чтобы зарабатывать на нас (частниках и бизнесе), а не мы зарабатывали :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 11:33

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет



у Катани тоже 28,10 сейчас (врет?), значит Днепр и Хрякив вычеркиваем
Оставим только Киев как было раньше :mrgreen:


Вот подумалось.... Мы так пристально обсуждаем, кто и в каких городах какой курс на продажу выставил....
В итоге после обсуждений мы получим аналог индекса Доу-Джонса для наличного курса валюты в степях Укрианы :D SnP500 не получится создать, т.к. не наберем нужное количество крупных областных центров для статы. А брать в учет курсы "сельского валютчика" - портить точность :D
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:56

  kolyuchy написав:
  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:По Днепру на Ките продажа 28,10, а реальный опт 28,05 - тоже врет



у Катани тоже 28,10 сейчас (врет?), значит Днепр и Хрякив вычеркиваем
Оставим только Киев как было раньше :mrgreen:


Вот подумалось.... Мы так пристально обсуждаем, кто и в каких городах какой курс на продажу выставил....
В итоге после обсуждений мы получим аналог индекса Доу-Джонса для наличного курса валюты в степях Укрианы :D SnP500 не получится создать, т.к. не наберем нужное количество крупных областных центров для статы. А брать в учет курсы "сельского валютчика" - портить точность :D


я сейчас начал более пристально мониторить курсы кити-групп...пока что они реагируют достаточно оперативно и есть 7 крупных городов, что в полне достаточно (среднее из семи курсов)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 17:41

  ЛАД написав: freeze
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.

Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.
Если Вы хотите сказать, что у нас 5+ млн. чел. зарабатывает 1000евро и больше, то, по-моему, это преувеличение. Скорее поверю в цифру prodigy 500-600 тыс. Он, правда, говорит о доходе 100 тыс. долл. в год, но, думаю, таких ещё меньше.

Это тоже неправильный подсчет - нужно учитывать только работающих, а не младенцев и неработающих пенсионеров.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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