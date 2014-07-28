Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23

Vitl написав: .......

Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё... .......Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...

прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать

в марте

Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.

Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).

Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Не знаю-не знаю.

Нестандартные ситуации у нас регулярно.Обычно они плохо кончаются.Исходя из эконом. факторов, курс уже давненько должен быть хотя бы 30.А какими политич. факторами можно объяснить падениедо 25,92, взлёт в июле-сентябре к 05.09 до 28,49 и снижение к 23.11 до 23.11 и 07.12 до 27,88?В общем-то, согласен с Вашим постом. Действительно, эконом. факторы определяют скорее направление движения курса, а политика и спекуляции могут вызывать достаточно сильные отклонения от генерального курса.Но в Эвропах есть и сильные спекулянты, и политич. основания для колебаний курса (бюджет Италии, Англия и т.д.). У нас основной спекулянт - НБУ, но последнее время не вижу с его стороны явного управления курсом против рыночных тенденций, скорее реально сглаживание колебаний. Остальные игроки сколько нибудь сравнимой силой не обладают.Серьёзных полит. оснований тоже не вижу. Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.