RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1171117211731174
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:37

  SAndriy1 написав:prodigy
Ок! Если хотите точнее формулировку "не отвечает действительности или реалиям" :wink:


не перегибайте...5 копеек это нормальная точность,на опте 2-3 коп туда-сюда можно откорректировать

а где был уговор , что мы прогнозируем курс отпа?

3 месяца вообще какую-то **ету за источник брали и фиксировали курс с постоянным завышением на 10-11 копеек от реального, а сейчас точность 5 копеек уже не соответствует реалиям :lol:

походу большинство как всегда лажанулось в прогнозе -на 15/12 никак не будет курс выше 28,10/12 смотрите куда МБ смотрит (по 27,90 банки активно распродают зелень)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46

хочу поздравить победителей (авансом)Vitl (1-е место) и tea (2-е)

давайте начинайте давать прогноз 29/12(последний день работы банков в году)
31-го будет не до прогнозов и вообще надо отдохнуть перед ночным бдением.

https://minfin.com.ua/2018/02/14/32341951/

какие мнения? 29 или 30 декабря?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4432
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 1236 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23

  Vitl написав:.......
Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...

Нестандартные ситуации у нас регулярно. :)
Обычно они плохо кончаются.

prodigy
прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать

Исходя из эконом. факторов, курс уже давненько должен быть хотя бы 30.
А какими политич. факторами можно объяснить падение в марте до 25,92, взлёт в июле-сентябре к 05.09 до 28,49 и снижение к 23.11 до 23.11 и 07.12 до 27,88?

Alex2007
Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.
Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).
Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Не знаю-не знаю.

В общем-то, согласен с Вашим постом. Действительно, эконом. факторы определяют скорее направление движения курса, а политика и спекуляции могут вызывать достаточно сильные отклонения от генерального курса.
Но в Эвропах есть и сильные спекулянты, и политич. основания для колебаний курса (бюджет Италии, Англия и т.д.). У нас основной спекулянт - НБУ, но последнее время не вижу с его стороны явного управления курсом против рыночных тенденций, скорее реально сглаживание колебаний. Остальные игроки сколько нибудь сравнимой силой не обладают.
Серьёзных полит. оснований тоже не вижу. Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11027
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3414 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:39

  Starikan написав:
  ЛАД написав: freeze
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.

Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.
Если Вы хотите сказать, что у нас 5+ млн. чел. зарабатывает 1000евро и больше, то, по-моему, это преувеличение. Скорее поверю в цифру prodigy 500-600 тыс. Он, правда, говорит о доходе 100 тыс. долл. в год, но, думаю, таких ещё меньше.

Это тоже неправильный подсчет - нужно учитывать только работающих, а не младенцев и неработающих пенсионеров.

Не спорю, Вы правы. Когда писал, подумал об этом. Но и freeze, и prodigy писали о процентах населения, поэтому я тоже посчитал так.
Тем более, не знаю, сколько у нас неработающих пенсионеров и детей до 18 лет (или какой возраст брать?).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11027
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3414 раз.
Подякували: 3240 раз.
 
Профіль
2
2
4
  #<1 ... 1171117211731174
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7011
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.