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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1171117211731174
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:37

  SAndriy1 написав:prodigy
Ок! Если хотите точнее формулировку "не отвечает действительности или реалиям" :wink:


не перегибайте...5 копеек это нормальная точность,на опте 2-3 коп туда-сюда можно откорректировать

а где был уговор , что мы прогнозируем курс отпа?

3 месяца вообще какую-то **ету за источник брали и фиксировали курс с постоянным завышением на 10-11 копеек от реального, а сейчас точность 5 копеек уже не соответствует реалиям :lol:

походу большинство как всегда лажанулось в прогнозе -на 15/12 никак не будет курс выше 28,10/12 смотрите куда МБ смотрит (по 27,90 банки активно распродают зелень)
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 18:46

хочу поздравить победителей (авансом)Vitl (1-е место) и tea (2-е)

давайте начинайте давать прогноз 29/12(последний день работы банков в году)
31-го будет не до прогнозов и вообще надо отдохнуть перед ночным бдением.

https://minfin.com.ua/2018/02/14/32341951/

какие мнения? 29 или 30 декабря?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:23

  Vitl написав:.......
Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...

Нестандартные ситуации у нас регулярно. :)
Обычно они плохо кончаются.

prodigy
прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать

Исходя из эконом. факторов, курс уже давненько должен быть хотя бы 30.
А какими политич. факторами можно объяснить падение в марте до 25,92, взлёт в июле-сентябре к 05.09 до 28,49 и снижение к 23.11 до 23.11 и 07.12 до 27,88?

Alex2007
Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам.
Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.).
Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Не знаю-не знаю.

В общем-то, согласен с Вашим постом. Действительно, эконом. факторы определяют скорее направление движения курса, а политика и спекуляции могут вызывать достаточно сильные отклонения от генерального курса.
Но в Эвропах есть и сильные спекулянты, и политич. основания для колебаний курса (бюджет Италии, Англия и т.д.). У нас основной спекулянт - НБУ, но последнее время не вижу с его стороны явного управления курсом против рыночных тенденций, скорее реально сглаживание колебаний. Остальные игроки сколько нибудь сравнимой силой не обладают.
Серьёзных полит. оснований тоже не вижу. Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:39

  Starikan написав:
  ЛАД написав: freeze
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас.
Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.

Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел.
Если Вы хотите сказать, что у нас 5+ млн. чел. зарабатывает 1000евро и больше, то, по-моему, это преувеличение. Скорее поверю в цифру prodigy 500-600 тыс. Он, правда, говорит о доходе 100 тыс. долл. в год, но, думаю, таких ещё меньше.

Это тоже неправильный подсчет - нужно учитывать только работающих, а не младенцев и неработающих пенсионеров.

Не спорю, Вы правы. Когда писал, подумал об этом. Но и freeze, и prodigy писали о процентах населения, поэтому я тоже посчитал так.
Тем более, не знаю, сколько у нас неработающих пенсионеров и детей до 18 лет (или какой возраст брать?).
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:58

  ЛАД написав:Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.


Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет.
Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:36

freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:42

  prodigy написав:хочу поздравить победителей (авансом)Vitl (1-е место) и tea (2-е)

давайте начинайте давать прогноз 29/12(последний день работы банков в году)
31-го будет не до прогнозов и вообще надо отдохнуть перед ночным бдением.

https://minfin.com.ua/2018/02/14/32341951/

какие мнения? 29 или 30 декабря?


Всё таки не будем спешить.курс как упал так и подняться может резко.Да и сроки подведения итогов ещё далеки.По тренду, тут да. идёт вниз как ни крути.Но всему есть предел.И курс 28 мы уже убедились , явл водоразделом.К середине месяца и особенно к 20м числам всё может сильно измениться.Я недавно нуждался в гривне, сдавал в юнексе по 28,2Х.Аж самому не верится. что чз несколько дней уже и по 28 сдать проблематично, если в Харьков не ехать :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:52

Я не зря прошлый пост завершил Харьковским курсом.И добавлю своё мнение к очередному обострению в обсуждении источников.Да, действительно в Харькове курс выше чем у других.Да. в Одессе он поменьше чем у других.Но, народ, мы же специально и договорились брать несколько источников. чтобы усреднять.Теперь краеугольное...Никто из участников не желает ориентироваться на неправильные курсы - верно.Никто из участников при любом источнике не имеет преимущества как минимум в момент внесения данных.Все равны.Источники зачастую не успевают отрабатывать изменение курса.Тем более Минфин фиксинг, тк он в 15 часов нарисует курс и всё.А я ведь раньше говорил, что если ещё больше источников, то ещё точнее.Это было воспринято как прикол...аааа.Теперь ещё нужно учитывать простые вещи.Это трудоёмкость сбора и обработки информации.Это также то. что корову никто не проиграет и не выиграет, может скрупулёзность в этом вопросе явл излишней.Поэтому я под вопросом оставляю такое своё мнение - отдаю приоритет окончательного решения 1 - большинству, 2 - Фейслесу, как человеку обрабатывающему всю инфу.При этом повторю пословицу своего друга - жизнь не так сложна, если её не усложнять самому.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:55

  ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.


Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:03

  Vitl написав:
  ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.


Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.

Лично Вы будете переживать при курсе 35?
Сомневаюсь. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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