Додано: Чет 06 гру, 2018 20:52

Я не зря прошлый пост завершил Харьковским курсом.И добавлю своё мнение к очередному обострению в обсуждении источников.Да, действительно в Харькове курс выше чем у других.Да. в Одессе он поменьше чем у других.Но, народ, мы же специально и договорились брать несколько источников. чтобы усреднять.Теперь краеугольное...Никто из участников не желает ориентироваться на неправильные курсы - верно.Никто из участников при любом источнике не имеет преимущества как минимум в момент внесения данных.Все равны.Источники зачастую не успевают отрабатывать изменение курса.Тем более Минфин фиксинг, тк он в 15 часов нарисует курс и всё.А я ведь раньше говорил, что если ещё больше источников, то ещё точнее.Это было воспринято как прикол...аааа.Теперь ещё нужно учитывать простые вещи.Это трудоёмкость сбора и обработки информации.Это также то. что корову никто не проиграет и не выиграет, может скрупулёзность в этом вопросе явл излишней.Поэтому я под вопросом оставляю такое своё мнение - отдаю приоритет окончательного решения 1 - большинству, 2 - Фейслесу, как человеку обрабатывающему всю инфу.При этом повторю пословицу своего друга - жизнь не так сложна, если её не усложнять самому.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.