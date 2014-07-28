Vitl написав:....... Это нормально .Предвыборное время тем более.Плюс вп.Ситуация нестандартная, вней возможно всё...
Нестандартные ситуации у нас регулярно. Обычно они плохо кончаются.
prodigy
прогнозы основываются на экономических (а у нас больше на политических) факторах,которые мы пытаемся анализировать и предугадать
Исходя из эконом. факторов, курс уже давненько должен быть хотя бы 30. А какими политич. факторами можно объяснить падение в марте до 25,92, взлёт в июле-сентябре к 05.09 до 28,49 и снижение к 23.11 до 23.11 и 07.12 до 27,88?
Alex2007
Помоему не стоит уделять слишком пристальное внимание одним только экономическим факторам. Это все - рынок со своим спросом и предложением, а также возможностью манипулировать этим рынком, у кого есть такая возможность (у нас это скорее всего НБУ, в Эвропах - в этой роли центробанк + другие крупные банки, в монетах - крупные держатели, и т.д.). Эвро тоже вон движется туда-сюда не намного уж с большей волатильностью чем гривня, в принципе. А экономически что-то сильно меняется у них за последнее время. Не знаю-не знаю.
В общем-то, согласен с Вашим постом. Действительно, эконом. факторы определяют скорее направление движения курса, а политика и спекуляции могут вызывать достаточно сильные отклонения от генерального курса. Но в Эвропах есть и сильные спекулянты, и политич. основания для колебаний курса (бюджет Италии, Англия и т.д.). У нас основной спекулянт - НБУ, но последнее время не вижу с его стороны явного управления курсом против рыночных тенденций, скорее реально сглаживание колебаний. Остальные игроки сколько нибудь сравнимой силой не обладают. Серьёзных полит. оснований тоже не вижу. Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
С учетом паритета цен предполагаю, что это примерно равно зарплате в 1000 евро у нас. Так что думаю цифра 15 процентов, которую я предположил, очень близка к реальности.
Пусть численность населения в Украине даже 35 млн. (отбросим труд. мигрантов). Тогда 15% это 35млн.х15% = 5,25 млн. чел. Если Вы хотите сказать, что у нас 5+ млн. чел. зарабатывает 1000евро и больше, то, по-моему, это преувеличение. Скорее поверю в цифру prodigy 500-600 тыс. Он, правда, говорит о доходе 100 тыс. долл. в год, но, думаю, таких ещё меньше.
Это тоже неправильный подсчет - нужно учитывать только работающих, а не младенцев и неработающих пенсионеров.
Не спорю, Вы правы. Когда писал, подумал об этом. Но и freeze, и prodigy писали о процентах населения, поэтому я тоже посчитал так. Тем более, не знаю, сколько у нас неработающих пенсионеров и детей до 18 лет (или какой возраст брать?).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет. Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30
freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Всё таки не будем спешить.курс как упал так и подняться может резко.Да и сроки подведения итогов ещё далеки.По тренду, тут да. идёт вниз как ни крути.Но всему есть предел.И курс 28 мы уже убедились , явл водоразделом.К середине месяца и особенно к 20м числам всё может сильно измениться.Я недавно нуждался в гривне, сдавал в юнексе по 28,2Х.Аж самому не верится. что чз несколько дней уже и по 28 сдать проблематично, если в Харьков не ехать
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я не зря прошлый пост завершил Харьковским курсом.И добавлю своё мнение к очередному обострению в обсуждении источников.Да, действительно в Харькове курс выше чем у других.Да. в Одессе он поменьше чем у других.Но, народ, мы же специально и договорились брать несколько источников. чтобы усреднять.Теперь краеугольное...Никто из участников не желает ориентироваться на неправильные курсы - верно.Никто из участников при любом источнике не имеет преимущества как минимум в момент внесения данных.Все равны.Источники зачастую не успевают отрабатывать изменение курса.Тем более Минфин фиксинг, тк он в 15 часов нарисует курс и всё.А я ведь раньше говорил, что если ещё больше источников, то ещё точнее.Это было воспринято как прикол...аааа.Теперь ещё нужно учитывать простые вещи.Это трудоёмкость сбора и обработки информации.Это также то. что корову никто не проиграет и не выиграет, может скрупулёзность в этом вопросе явл излишней.Поэтому я под вопросом оставляю такое своё мнение - отдаю приоритет окончательного решения 1 - большинству, 2 - Фейслесу, как человеку обрабатывающему всю инфу.При этом повторю пословицу своего друга - жизнь не так сложна, если её не усложнять самому.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35? Сомневаюсь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.