Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21
ЛАД написав: Vitl написав: ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35?
Сомневаюсь.
Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.