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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21
ЛАД написав: Vitl написав: ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35?
Сомневаюсь.
Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:58
Vitl
О чём и речь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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