ЛАД написав:freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35? Сомневаюсь.
Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет. Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30
Всё таки не будем спешить.курс как упал так и подняться может резко.Да и сроки подведения итогов ещё далеки.По тренду, тут да. идёт вниз как ни крути.Но всему есть предел.И курс 28 мы уже убедились , явл водоразделом.К середине месяца и особенно к 20м числам всё может сильно измениться.Я недавно нуждался в гривне, сдавал в юнексе по 28,2Х.Аж самому не верится. что чз несколько дней уже и по 28 сдать проблематично, если в Харьков не ехать
сдал по 28,75 откупил 28,40 вчера сдавал 27,88 дальше только вниз