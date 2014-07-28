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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21
ЛАД написав: Vitl написав: ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35?
Сомневаюсь.
Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:58
Vitl
О чём и речь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 03:19
freeze написав: ЛАД написав:
Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет.
Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30
ей надо в рекламе "бабця приїхала" сниматься
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55
ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Полностью согласен, то же самое написал на валютной ветке.
Вопрос только в количестве адекватных людей
По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:47
Starikan написав:
По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.
Госстат показывает около 16 млн занятых, а это, как я понимаю, оценивается по отчислениям ЕСВ. При этом заробитчане в течение года могут входить в эту категорию, их нельзя непосредственно вычитать, т.к. большинство на заработки ездят сезонно
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:36
Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274
.
С помощью zzzzzz
разобрался.
Моя ошибка.
Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.
На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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