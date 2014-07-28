Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:49

prodigy написав: вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура

Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.Причем понятно чем больше собирается ПДВ, тем больше возвращается, и как я понимаю в основном это делается в автоматическом режиме.Что тут может влиять на валютный рынок? Возможно некая часть налоговых накладных временно блокируется на какое то время, создавая игру в ванной - закрыл пробочку, открыл пробочку, но имхо это просто маленькая игра, я не читал, чтобы в принципе кому то должны вернуть ПДВ и несколько месяцев не возвращают, как было до внедрения автоматической системы, когда ждали и до года. Сейчас этого нет.