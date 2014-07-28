ЛАД написав:freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.
Лично Вы будете переживать при курсе 35? Сомневаюсь.
Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.
Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет. Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30
ЛАД написав:freeze Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало". На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.
Полностью согласен, то же самое написал на валютной ветке. Вопрос только в количестве адекватных людей
По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.
Starikan написав:По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.
Госстат показывает около 16 млн занятых, а это, как я понимаю, оценивается по отчислениям ЕСВ. При этом заробитчане в течение года могут входить в эту категорию, их нельзя непосредственно вычитать, т.к. большинство на заработки ездят сезонно
Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274. С помощью zzzzzz разобрался. Моя ошибка. Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.
На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274. С помощью zzzzzz разобрался. Моя ошибка. Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.
На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.
prodigy написав:вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура
Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю. ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу. Причем понятно чем больше собирается ПДВ, тем больше возвращается, и как я понимаю в основном это делается в автоматическом режиме.
Что тут может влиять на валютный рынок? Возможно некая часть налоговых накладных временно блокируется на какое то время, создавая игру в ванной - закрыл пробочку, открыл пробочку, но имхо это просто маленькая игра, я не читал, чтобы в принципе кому то должны вернуть ПДВ и несколько месяцев не возвращают, как было до внедрения автоматической системы, когда ждали и до года. Сейчас этого нет.
prodigy написав:вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура
Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю. ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу. Причем понятно чем больше собирается ПДВ, тем больше возвращается, и как я понимаю в основном это делается в автоматическом режиме.
Что тут может влиять на валютный рынок? Возможно некая часть налоговых накладных временно блокируется на какое то время, создавая игру в ванной - закрыл пробочку, открыл пробочку, но имхо это просто маленькая игра, я не читал, чтобы в принципе кому то должны вернуть ПДВ и несколько месяцев не возвращают, как было до внедрения автоматической системы, когда ждали и до года. Сейчас этого нет.
я о другом...если много времени, предпочитаю заняться спортом/прогулки пешие и вело/плавание/на крайняк послучать музыку/или посмотреть фильм