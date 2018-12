Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:29

ЛАД написав: Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте

С помощью zzzzzz разобрался.

Моя ошибка.

Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.



На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше. Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274 С помощьюразобрался.Моя ошибка.Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.

"Frankly speaking," said John, "I think you're out of your mind!"вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура