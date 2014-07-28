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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1172117311741175
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:21

  ЛАД написав:
  Vitl написав:
  ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.


Это зависит от категории граждан.Имеющие излишки будут считать курс первичным всегда.Не имеющие и при 35 о нём не вспомнят.

Лично Вы будете переживать при курсе 35?
Сомневаюсь. :)

Я буду хлопать в ладоши.И ждать когда он от 35 поднимется ещё выше. т к даже 35 при установившихся ценах я считаю низким курсом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:58

Vitl
О чём и речь. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 03:19

  freeze написав:
  ЛАД написав:Из-за выборов удерживать 28 вместо, к примеру, 30 - какой смысл? Курс 30 никого не потрясёт, а инфляция у нас и так приличная, и при 30 не сильно выросла бы.


Не, курс 30 - сакральная цифра, этот бастион пытаются атаковать несколько лет.
Представляете пламенный трибун Тимошенко с трибуны мечет молнии на предвыборных ток-шоу - посмотрите как издеваются над населением - курс уже больше 30


ей надо в рекламе "бабця приїхала" сниматься
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55

  ЛАД написав:freeze
Представляю. Но мало-мальски адекватные люди на это уже не реагируют и не обращают внимания. Гораздо сильнее будут звучать цифры стоимости отопления, проезда в обществ. транспорте или буханки хлеба в стиле "было-стало".
На курс среагируют, думаю, где-нибудь в районе 35.

Полностью согласен, то же самое написал на валютной ветке.
Вопрос только в количестве адекватных людей :wink:

По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Starikan написав:По поводу кол-ва трудоспособных - Держстат дает 17 млн; с учетом заробитчан - не более 13-15 млн в Украине.

Госстат показывает около 16 млн занятых, а это, как я понимаю, оценивается по отчислениям ЕСВ. При этом заробитчане в течение года могут входить в эту категорию, их нельзя непосредственно вычитать, т.к. большинство на заработки ездят сезонно
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:36

Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274.
С помощью zzzzzz разобрался.
Моя ошибка. :oops:
Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.

На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:29

  ЛАД написав:Прошу прощения за ложную тревогу по возврату НДС в посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274.
С помощью zzzzzz разобрался.
Моя ошибка. :oops:
Смотрел ""Інформація про виконання Державного бюджету України ...станом за 04.12.2018" и не досмотрел, что там за дек. 2017 "відшкодування ПДВ -За відповідну кількість операційних днів 2017 року.", а не за весь месяц.

На 06.12 "надходження (сальдо)" почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, - 2553,1 млн., "відшкодування ПДВ" - 213,9 млн. Пока маловато, но оно идёт не равномерно. Посмотрим, как будет дальше.


"Frankly speaking," said John, "I think you're out of your mind!"
http://begin-english.ru/angliyskie-slov ... ochetaniya

вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура

Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.
ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.
Причем понятно чем больше собирается ПДВ, тем больше возвращается, и как я понимаю в основном это делается в автоматическом режиме.

Что тут может влиять на валютный рынок? Возможно некая часть налоговых накладных временно блокируется на какое то время, создавая игру в ванной - закрыл пробочку, открыл пробочку, но имхо это просто маленькая игра, я не читал, чтобы в принципе кому то должны вернуть ПДВ и несколько месяцев не возвращают, как было до внедрения автоматической системы, когда ждали и до года. Сейчас этого нет.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:55

  freeze написав:
prodigy написав:вот не пойму какой интерес в ПДВ, ОВГЗ, сколько НБУ купил/продал, цена на металл/пшеницу/нефть/золото блокада портов, количество занятых и прочая мура

Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.
ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.
Причем понятно чем больше собирается ПДВ, тем больше возвращается, и как я понимаю в основном это делается в автоматическом режиме.

Что тут может влиять на валютный рынок? Возможно некая часть налоговых накладных временно блокируется на какое то время, создавая игру в ванной - закрыл пробочку, открыл пробочку, но имхо это просто маленькая игра, я не читал, чтобы в принципе кому то должны вернуть ПДВ и несколько месяцев не возвращают, как было до внедрения автоматической системы, когда ждали и до года. Сейчас этого нет.


я о другом...если много времени, предпочитаю заняться спортом/прогулки пешие и вело/плавание/на крайняк послучать музыку/или посмотреть фильм

а искать какие цифры -пдв и тд.-это от лукавого :mrgreen:

п.с. вчера 2.5 часа смотрел и слушал дебати в Парламенте по Брекзиту (18 месяцев одно и тоже, и итого как бы ноль результату)
Британцы уже смеются на властью. Вот забавная статья. Европейский юмор.Рекомендую.

https://www.politico.eu/article/brexit- ... my-corbyn/

https://www.youtube.com/watch?v=7eoDwvl0QGk
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:02

- вот курс немного и приподнялся
- коллеги, не забывайте, что в формуле курса присутствует много составляющих, но со своими коэффициентами
- хорошая мысль отвлекаться от привычных дел и цифр на физическую нагрузку или что то иное
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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