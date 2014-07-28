есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:45
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08
Это имеет место быть. Но сейчас нет задержек в несколько месяцев. Следовательно сумма висения по экспортерам более-менее стабильна каждый месяц. То есть в целом ситуация по ПДВ скажем в месячном разрезе никак не влияет на среднемесячный курс, потому что константа практически не меняется месяц к месяцу.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Затримки у відшкодуванні були є і будуть. Прямо зараз аграріям затримують кілька млрд. Автоматичне відщкодування - гарна казка. Цей чинник не мав би жодного впливу на курс, якби повернення не відбувалося великими сумами в один день. Але зараз це ніяк не діє навіть великими сумами в один день. В кінці року є куди пристроїти грн підприємствам. І навіть для аграріїв зараз конвертація не є актуальною з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:49
orest
з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Мне интересно, как они теперь будут предсказывать бюджетный курс на три года вперёд
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
|