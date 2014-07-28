RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1173117411751176
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.
ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.


есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 21.04.11
Подякував: 368 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:45

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

- до 29,5 ???
- нет!
- ну тогда это не рост :lol:
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2217
З нами з: 21.04.11
Подякував: 368 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08

  uaprofi написав:есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.


Это имеет место быть. Но сейчас нет задержек в несколько месяцев. Следовательно сумма висения по экспортерам более-менее стабильна каждый месяц. То есть в целом ситуация по ПДВ скажем в месячном разрезе никак не влияет на среднемесячный курс, потому что константа практически не меняется месяц к месяцу.
freeze
4
 
Повідомлень: 8766
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2527 раз.
Подякували: 3514 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Затримки у відшкодуванні були є і будуть. Прямо зараз аграріям затримують кілька млрд. Автоматичне відщкодування - гарна казка. Цей чинник не мав би жодного впливу на курс, якби повернення не відбувалося великими сумами в один день. Але зараз це ніяк не діє навіть великими сумами в один день. В кінці року є куди пристроїти грн підприємствам. І навіть для аграріїв зараз конвертація не є актуальною з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3196
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1545 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:49

orest
з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...

Мне интересно, как они теперь будут предсказывать бюджетный курс на три года вперёд :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14836
З нами з: 04.05.10
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:17

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) 8) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...
а шо делать?
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5711
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3383 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1173117411751176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5744
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7090
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.