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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1173117411751176
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.
ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.


есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:45

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

- до 29,5 ???
- нет!
- ну тогда это не рост :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08

  uaprofi написав:есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.


Это имеет место быть. Но сейчас нет задержек в несколько месяцев. Следовательно сумма висения по экспортерам более-менее стабильна каждый месяц. То есть в целом ситуация по ПДВ скажем в месячном разрезе никак не влияет на среднемесячный курс, потому что константа практически не меняется месяц к месяцу.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Затримки у відшкодуванні були є і будуть. Прямо зараз аграріям затримують кілька млрд. Автоматичне відщкодування - гарна казка. Цей чинник не мав би жодного впливу на курс, якби повернення не відбувалося великими сумами в один день. Але зараз це ніяк не діє навіть великими сумами в один день. В кінці року є куди пристроїти грн підприємствам. І навіть для аграріїв зараз конвертація не є актуальною з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:49

orest
з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...

Мне интересно, как они теперь будут предсказывать бюджетный курс на три года вперёд :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:17

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) 8) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:15

  чик написав:
  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) 8) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...


работают под клиента,которому мелкие не нужны
на 7км на мелкие другая цена (на пару копеек меньше)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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