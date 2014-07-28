есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:42
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:45
Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08
Это имеет место быть. Но сейчас нет задержек в несколько месяцев. Следовательно сумма висения по экспортерам более-менее стабильна каждый месяц. То есть в целом ситуация по ПДВ скажем в месячном разрезе никак не влияет на среднемесячный курс, потому что константа практически не меняется месяц к месяцу.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Затримки у відшкодуванні були є і будуть. Прямо зараз аграріям затримують кілька млрд. Автоматичне відщкодування - гарна казка. Цей чинник не мав би жодного впливу на курс, якби повернення не відбувалося великими сумами в один день. Але зараз це ніяк не діє навіть великими сумами в один день. В кінці року є куди пристроїти грн підприємствам. І навіть для аграріїв зараз конвертація не є актуальною з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:49
orest
з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Мне интересно, как они теперь будут предсказывать бюджетный курс на три года вперёд
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 08 гру, 2018 16:17
вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...
а шо делать?
Додано: Суб 08 гру, 2018 17:15
работают под клиента,которому мелкие не нужны
на 7км на мелкие другая цена (на пару копеек меньше)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Як вам "революція" у Франції?
Я б зараз більше уваги на подіях в Парижі зосередив. Макрон і уряд Франції допомагали Берліну втримати ЄС, але настоювали на модернізації союзу з послабленням ролі центру, зазіхали на провідну і домінуючу роль Німеччини. Разом з тим, Макрон мав добрий діалог з Вашингтоном. І тут: в один день Меркель йде з посту партайгеносса і в Парижі такий розвиток, здавалося б закритої проблеми...
Якщо у Франції станеться різка зміна курсу то ЄС залишилося не довго... В любому випадку, євро в понеділок відчує перше (доля євро в наших експортних надходженнях значна).
Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно. От чи світ наважиться таки боротися з проблемою а не наслідками?
Дивимося за ціною нафти і євро...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 08 гру, 2018 19:50
На правах суботнього офтопу.. Хто замовляє музику на популярних (і не дуже) українських "зомбо ТВ" та диктує "повістку дня":
Додано: Суб 08 гру, 2018 20:04
ничего серьезного в Париже пока не происходит...такие обострения происходят регулярно в Париже,а особенно в Марселе (на 75% население выходцы из Алжира(большинство), Марокко) -там были случаи когда сжигали до 200 авто на улицах. Через пару дней устаканится. Жизнь в ЕС (куда как ослика за морковкой "ведут" Украину)довольно дорога. Народ в основной массе живет в ритме жесткой экономии, на сбережения часто не удается отложить больше 100-150 евро в месяц.
Роль Вашингтона в событиях Парижа -0
проблемы евро в другом:
-кризис в Италии
-замедление темпов роста в Европе (в Германии в частности)
-торговая война США и Китая
цена нефти будет зависеть от того, насколько честно страны будут выполнять договоренности о сокращении добычи нефти(OPEK+)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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