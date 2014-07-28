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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1174117511761177>
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:42

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Относительно ПДВ я тоже до конца не понимаю.
ПДВ постоянно собирается в виде налогообложения фирм и простых граждан и затем частично забирается в бюджет, остальное возвращается тому же бизнесу.


есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 19:45

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

- до 29,5 ???
- нет!
- ну тогда это не рост :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 20:08

  uaprofi написав:есть много предприятий которым государство как-бы постоянно висит по ПДВ. в основном это экспортёры.
есть достаточно крупные экспортёры. и когда им заходит возврат многие из них могут хотеть эту гривну конвертнуть в какую нибудь валюту.


Это имеет место быть. Но сейчас нет задержек в несколько месяцев. Следовательно сумма висения по экспортерам более-менее стабильна каждый месяц. То есть в целом ситуация по ПДВ скажем в месячном разрезе никак не влияет на среднемесячный курс, потому что константа практически не меняется месяц к месяцу.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Затримки у відшкодуванні були є і будуть. Прямо зараз аграріям затримують кілька млрд. Автоматичне відщкодування - гарна казка. Цей чинник не мав би жодного впливу на курс, якби повернення не відбувалося великими сумами в один день. Але зараз це ніяк не діє навіть великими сумами в один день. В кінці року є куди пристроїти грн підприємствам. І навіть для аграріїв зараз конвертація не є актуальною з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 22:49

orest
з огляду на корекцію бюджету, проголосовану у ВР на днях...

Мне интересно, как они теперь будут предсказывать бюджетный курс на три года вперёд :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:17

  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) 8) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 17:15

  чик написав:
  Vitl написав:- вот курс немного и приподнялся

вчера не сдал па 27.90 в банк, сегодня срочно у менял под домом па 27.80 (в центре 27.90-95), но фишка в том, шо при мне отказались принимать 10-20баксов, временно мелочь не берём, токо сотки (с) 8) были бы новые на вид бумажки откупил бы себе, мало ли что...


работают под клиента,которому мелкие не нужны
на 7км на мелкие другая цена (на пару копеек меньше)
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:10

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Як вам "революція" у Франції?
Я б зараз більше уваги на подіях в Парижі зосередив. Макрон і уряд Франції допомагали Берліну втримати ЄС, але настоювали на модернізації союзу з послабленням ролі центру, зазіхали на провідну і домінуючу роль Німеччини. Разом з тим, Макрон мав добрий діалог з Вашингтоном. І тут: в один день Меркель йде з посту партайгеносса і в Парижі такий розвиток, здавалося б закритої проблеми...
Якщо у Франції станеться різка зміна курсу то ЄС залишилося не довго... В любому випадку, євро в понеділок відчує перше (доля євро в наших експортних надходженнях значна).
Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно. От чи світ наважиться таки боротися з проблемою а не наслідками?
Дивимося за ціною нафти і євро...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 19:50

На правах суботнього офтопу.. Хто замовляє музику на популярних (і не дуже) українських "зомбо ТВ" та диктує "повістку дня":
https://www.pravda.com.ua/articles/2018 ... yeJEmXgy4E
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:04

  orest написав:Як вам "революція" у Франції?
Я б зараз більше уваги на подіях в Парижі зосередив. Макрон і уряд Франції допомагали Берліну втримати ЄС, але настоювали на модернізації союзу з послабленням ролі центру, зазіхали на провідну і домінуючу роль Німеччини. Разом з тим, Макрон мав добрий діалог з Вашингтоном. І тут: в один день Меркель йде з посту партайгеносса і в Парижі такий розвиток, здавалося б закритої проблеми...
Якщо у Франції станеться різка зміна курсу то ЄС залишилося не довго... В любому випадку, євро в понеділок відчує перше (доля євро в наших експортних надходженнях значна).
Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно. От чи світ наважиться таки боротися з проблемою а не наслідками?
Дивимося за ціною нафти і євро...


ничего серьезного в Париже пока не происходит...такие обострения происходят регулярно в Париже,а особенно в Марселе (на 75% население выходцы из Алжира(большинство), Марокко) -там были случаи когда сжигали до 200 авто на улицах. Через пару дней устаканится. Жизнь в ЕС (куда как ослика за морковкой "ведут" Украину)довольно дорога. Народ в основной массе живет в ритме жесткой экономии, на сбережения часто не удается отложить больше 100-150 евро в месяц.
Роль Вашингтона в событиях Парижа -0
проблемы евро в другом:
-кризис в Италии
-замедление темпов роста в Европе (в Германии в частности)
-торговая война США и Китая

цена нефти будет зависеть от того, насколько честно страны будут выполнять договоренности о сокращении добычи нефти(OPEK+)

http://www.profinance.ru/news/2018/12/0 ... e-pfs.html
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