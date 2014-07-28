RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1174117511761177
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:09

  orest написав:Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно.


Может в кремле сидели и учили опыт Франции и США в этих вопросах. Но я посматривал сегодня целый день стрим из Парижа, если честно не заметил руку кремля, нет должной организации, аматорство, отсутствие скоординированных целей, штабов и лидеров, какой-то простой люд, подростки плюс мигранты, просто смешно, а уж сравнивать с организацией нашего майдана так французский просто никакой. Зато Трамп от души потроллил Макрона в Твиттере.
Хотя и руки Трампа я тоже не вижу, хотя ему ослабление единства Европы явно по душе, как ослабление основного бизнес-конкурента.

Скорее всего Макрон просто потерял ориентацию в своем обществе, снижать налоги на богатых и повышать для бедных, он сам не понимает, что творит, не так уж зажиточно живет средний класс во Франции.

Но по любому, Макрон сейчас ослаблен, что касается нас, то ему всё больше не до Украины, со своими проблемами не может разобраться.
freeze
4
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
14
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:18

  freeze написав:
  orest написав:Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно.


Может в кремле сидели и учили опыт Франции и США в этих вопросах. Но я посматривал сегодня целый день стрим из Парижа, если честно не заметил руку кремля, нет должной организации, аматорство, отсутствие скоординированных целей, штабов и лидеров, какой-то простой люд, подростки плюс мигранты, просто смешно, а уж сравнивать с организацией нашего майдана так французский просто никакой. Зато Трамп от души потроллил Макрона в Твиттере.
Хотя и руки Трампа я тоже не вижу, хотя ему ослабление единства Европы явно по душе, как ослабление основного бизнес-конкурента.

Скорее всего Макрон просто потерял ориентацию в своем обществе, снижать налоги на богатых и повышать для бедных, он сам не понимает, что творит, не так уж зажиточно живет средний класс во Франции.

Но по любому, Макрон сейчас ослаблен, что касается нас, то ему всё больше не до Украины, со своими проблемами не может разобраться.

хз
Курируемые ГРУ французские пропагандисты Сорлин и Моро с флагом "ДНР" замечены на акции "желтых жилетов" в Париже
https://censor.net.ua/news/3101346/kuri ... yh_jiletov

может и не организовали, но используют
19yuriy91
 
Повідомлень: 1485
З нами з: 15.09.12
Подякував: 117 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Дякую всім за думки.
Нікого ні в чому переконувати не буду. Але ЄС як варіант протидії росії Трампу був вигідний, тільки треба було переформатувати і змінити акценти. Росії і Німеччині справитися з розрізниними австріями-чехіями легше. Але при втраті сили ЄС залишається НАТО і тут уже не відомо, хто втратив а хто занйшов.
Про ціну нафти-євро і причини економічних проблем в Німеччині писав не раз, повторюватися не буду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3198
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1548 раз.
Подякували: 2357 раз.
 
Профіль
1
3
10
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 20:56

А думки очень простые...у меня.Вероятнее всего это называется - затишье перед бурей.Только зелёный танк, ну кстати дам ещё рекомендацию взять какой то процент золота.Крипту так же рекомендовал бы при очередном шаге вниз, т к это уже будет под 90% падения, что явл ориентиром разворота, но то слишком специфично , тут не стану.Так вот ближе - нарастает снежный ком отрицательных факторов, и внутренних и внешних.А гривна укрепляется.Не кажется шановному панству, шо нас наёпывают, очередной раз.Тут как то писалось в качестве обоснования прогноза, что да потому что пора бы доллару расти...так и я напомню, что пора бы не просто расти, а возможно подошли к очередному кризисному циклу.Будет хорошо, если минуем обвал.На чём держимся - полностью на внешней помощи.Ну может не совсем полностью, но в экспорте традиционные позиции теряют в цене.А продукты украденные со стола граждан . сбагривают за бугор по привлекательной цене.Всё идёт к тому, что внешние благодетели будут озабочены своими проблемами.А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14837
З нами з: 04.05.10
Подякував: 698 раз.
Подякували: 1522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 21:22

  Vitl написав:А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.


Мне что-то сейчас ситуация сильно напоминает ситуацию 2013 года, когда тут на форуме массово говорили - что за ерунда курс 8, не может такого быть, вот такие есть факторы к снижению, вот такие еще факторы есть, а курс стоял как столб.
Понятно,что ЗВРы тогда таяли, так и МВФ деньжат не подкидывал. Это существенное отличие. Но атмосфера непонимания валютной общественности была похожая тогда.

Вот в чем я абсолютно уверен, что 2019 год будет гораздо "веселее", чем 2018 год, как в экономическом плане, в частности и в валютном, и в общеполитическом бардаке.
Слишком много негативных факторов скапливается на 2019 год.
А все знают золотое правило - самолеты никогда не падают по одной конкретной причине, как и корабли не тонут, и АЭС никогда не взрываются, потому что диспетчер условный Руслан нажал не ту кнопку, всегда все переломные неприятности возникают, когда целый комплекс причин сходится в одной точке.
freeze
4
 
Повідомлень: 8769
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 1174117511761177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5747
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4348
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64686)
08.12.2018 21:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.