orest написав:Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно.
Может в кремле сидели и учили опыт Франции и США в этих вопросах. Но я посматривал сегодня целый день стрим из Парижа, если честно не заметил руку кремля, нет должной организации, аматорство, отсутствие скоординированных целей, штабов и лидеров, какой-то простой люд, подростки плюс мигранты, просто смешно, а уж сравнивать с организацией нашего майдана так французский просто никакой. Зато Трамп от души потроллил Макрона в Твиттере. Хотя и руки Трампа я тоже не вижу, хотя ему ослабление единства Европы явно по душе, как ослабление основного бизнес-конкурента.
Скорее всего Макрон просто потерял ориентацию в своем обществе, снижать налоги на богатых и повышать для бедных, он сам не понимает, что творит, не так уж зажиточно живет средний класс во Франции.
Но по любому, Макрон сейчас ослаблен, что касается нас, то ему всё больше не до Украины, со своими проблемами не может разобраться.
orest написав:Зрозуміти б правильно роль Москви і Вашингтону... Здається мені, що кремль вирішив показати, що методи "кольорових революцій" засвоїв на відмінно.
Может в кремле сидели и учили опыт Франции и США в этих вопросах. Но я посматривал сегодня целый день стрим из Парижа, если честно не заметил руку кремля, нет должной организации, аматорство, отсутствие скоординированных целей, штабов и лидеров, какой-то простой люд, подростки плюс мигранты, просто смешно, а уж сравнивать с организацией нашего майдана так французский просто никакой. Зато Трамп от души потроллил Макрона в Твиттере. Хотя и руки Трампа я тоже не вижу, хотя ему ослабление единства Европы явно по душе, как ослабление основного бизнес-конкурента.
Скорее всего Макрон просто потерял ориентацию в своем обществе, снижать налоги на богатых и повышать для бедных, он сам не понимает, что творит, не так уж зажиточно живет средний класс во Франции.
Но по любому, Макрон сейчас ослаблен, что касается нас, то ему всё больше не до Украины, со своими проблемами не может разобраться.
Дякую всім за думки. Нікого ні в чому переконувати не буду. Але ЄС як варіант протидії росії Трампу був вигідний, тільки треба було переформатувати і змінити акценти. Росії і Німеччині справитися з розрізниними австріями-чехіями легше. Але при втраті сили ЄС залишається НАТО і тут уже не відомо, хто втратив а хто занйшов. Про ціну нафти-євро і причини економічних проблем в Німеччині писав не раз, повторюватися не буду...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А думки очень простые...у меня.Вероятнее всего это называется - затишье перед бурей.Только зелёный танк, ну кстати дам ещё рекомендацию взять какой то процент золота.Крипту так же рекомендовал бы при очередном шаге вниз, т к это уже будет под 90% падения, что явл ориентиром разворота, но то слишком специфично , тут не стану.Так вот ближе - нарастает снежный ком отрицательных факторов, и внутренних и внешних.А гривна укрепляется.Не кажется шановному панству, шо нас наёпывают, очередной раз.Тут как то писалось в качестве обоснования прогноза, что да потому что пора бы доллару расти...так и я напомню, что пора бы не просто расти, а возможно подошли к очередному кризисному циклу.Будет хорошо, если минуем обвал.На чём держимся - полностью на внешней помощи.Ну может не совсем полностью, но в экспорте традиционные позиции теряют в цене.А продукты украденные со стола граждан . сбагривают за бугор по привлекательной цене.Всё идёт к тому, что внешние благодетели будут озабочены своими проблемами.А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.
Мне что-то сейчас ситуация сильно напоминает ситуацию 2013 года, когда тут на форуме массово говорили - что за ерунда курс 8, не может такого быть, вот такие есть факторы к снижению, вот такие еще факторы есть, а курс стоял как столб. Понятно,что ЗВРы тогда таяли, так и МВФ деньжат не подкидывал. Это существенное отличие. Но атмосфера непонимания валютной общественности была похожая тогда.
Вот в чем я абсолютно уверен, что 2019 год будет гораздо "веселее", чем 2018 год, как в экономическом плане, в частности и в валютном, и в общеполитическом бардаке. Слишком много негативных факторов скапливается на 2019 год. А все знают золотое правило - самолеты никогда не падают по одной конкретной причине, как и корабли не тонут, и АЭС никогда не взрываются, потому что диспетчер условный Руслан нажал не ту кнопку, всегда все переломные неприятности возникают, когда целый комплекс причин сходится в одной точке.
Надеюсь, что всё будет хорошо, но повышенная тревожность в воздухе витает.
Многие населенные пункты после отключения аналогового ТВ остались без оного вообще, если не полностью то в разной пропорции. На "Прямом" который оставили в аналоговой сетке полностью пиарят П.
"Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.