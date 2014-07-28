Додано: Суб 08 гру, 2018 20:56

А думки очень простые...у меня.Вероятнее всего это называется - затишье перед бурей.Только зелёный танк, ну кстати дам ещё рекомендацию взять какой то процент золота.Крипту так же рекомендовал бы при очередном шаге вниз, т к это уже будет под 90% падения, что явл ориентиром разворота, но то слишком специфично , тут не стану.Так вот ближе - нарастает снежный ком отрицательных факторов, и внутренних и внешних.А гривна укрепляется.Не кажется шановному панству, шо нас наёпывают, очередной раз.Тут как то писалось в качестве обоснования прогноза, что да потому что пора бы доллару расти...так и я напомню, что пора бы не просто расти, а возможно подошли к очередному кризисному циклу.Будет хорошо, если минуем обвал.На чём держимся - полностью на внешней помощи.Ну может не совсем полностью, но в экспорте традиционные позиции теряют в цене.А продукты украденные со стола граждан . сбагривают за бугор по привлекательной цене.Всё идёт к тому, что внешние благодетели будут озабочены своими проблемами.А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.