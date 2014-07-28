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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1176117711781179>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 17:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Зображення
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

99.9% транш таки наш и этом году :|

ракета точно откладывается в дальний ящик.
ох помнится мне, сам летом прогнозил для себя пик на ноябрь-декабрь (упоминал здесь об этом https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4433202#p4433202). Фактически так и получилось с пиком, правда не в виде той кривой, которую ожидал.
Этот псевдо-ВП сбил с толку и запутал меня окончательно .... А жаль. :(
Ставлю себе оценку "кол" за неслив по хорошему курсу :? на второй год :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 09 гру, 2018 18:17, всього редагувалось 4 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:14

  Alex2007 написав:Зображення
https://www.imf.org/external/NP/SEC/bc/eng/index.aspx

99.9% транш таки наш и этом году :|


Прикольное соседство просителей кредитов - Мали, Нигер, Берег Слоновой Кости, Камерун, Украина.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:16

freeze

Тоже самое заметил - печальное соседство. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:37

Всего пару слов.
По Франции. Там такие события достаточно типичны и происходят довольно регулярно. Чем объяснить, не знаю, но они слишком легки на подъём. :)
Наверно, традиции Французской революции. :)
Помню ещё со времён "студенческой революции" 1968 года, когда в Союзе (во всяком случае, по освещению СМИ) ожидали чуть ли не социалистической Франции.
Лозунги были интересные:
Будьте реалистами, требуйте невозможного!
Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки.
Те, кто делают революцию наполовину, роют себе могилу. (Сен-Жюст)
Мы не будем ничего требовать и просить: мы возьмём и захватим.

Цитата из Вики, там ещё много, кому интересно, посмотрите.

По НДС. prodigy и freeze в общем правы. Но кроме того, о чём написал ulanusa1, даже при более-менее благополучной на сегодня ситуацией с возвратом НДС возможна неравномерность. И в какой-то момент большой возврат НДС может послужить толчком к росту курса и при соотв. условиях "возврат к норме" за 2-3 дня как с ВП может и не произойти.
А если бы действительно в декабре были бы ограничения возврата, как мне ошибочно показалось, в январе это могло дать всплеск курса.
Ну и последнее. Я, в общем-то, смотрел выполнение бюджета. Заодно глянул, сколько ещё должен влить в бюджет НБУ. Это было основное в моём посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274.
Там же увидел и возмещение НДС, за компанию написал. К счастью, ошибся. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:46

  Vitl написав:А думки очень простые...у меня.Вероятнее всего это называется - затишье перед бурей.Только зелёный танк, ну кстати дам ещё рекомендацию взять какой то процент золота.Крипту так же рекомендовал бы при очередном шаге вниз, т к это уже будет под 90% падения, что явл ориентиром разворота, но то слишком специфично , тут не стану.Так вот ближе - нарастает снежный ком отрицательных факторов, и внутренних и внешних.А гривна укрепляется.Не кажется шановному панству, шо нас наёпывают, очередной раз.Тут как то писалось в качестве обоснования прогноза, что да потому что пора бы доллару расти...так и я напомню, что пора бы не просто расти, а возможно подошли к очередному кризисному циклу.Будет хорошо, если минуем обвал.На чём держимся - полностью на внешней помощи.Ну может не совсем полностью, но в экспорте традиционные позиции теряют в цене.А продукты украденные со стола граждан . сбагривают за бугор по привлекательной цене.Всё идёт к тому, что внешние благодетели будут озабочены своими проблемами.А внутри создалась неразрешимая ситуация - для сбалансирования экономических показателей необходимо поднятие цен, кратное!А население уже не может потянуть сложившиеся расценки.Т е ситуация тупиковая, разрешаемая только каким нибудь взрывом, социальным или ещё каким.Выборы как раз станут точкой столкновения и возможности всем силам в стране противостоять друг другу.И сюда мировые проблемы параллельно.Ну по мне шухер неизбежен.


Шухер конечно неизбежен, но мне сдается опять откладывается - до тех пор пока в мировых финансах будет тихо + некий временной лаг ("пока до нас дойдет кризис") - гривна может крепиться. 1-квартал следующего года в запасе у гривни есть. мне так кажется.
И плюс еще вот что: если прихват таки запустит овгз для пересичных в конце года (начале следующего), как обещали - то это тоже на руку гривни, временно.
Но тут с овгз нужно по-аккуратнее, а то есть риск уехать в поезде в другую сторону в самый интересный момент :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 09 гру, 2018 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:47

  Vitl написав:.....
"Соціальний захист людей — пріоритет чиновників усіх рівнів, - наголосив Петро Порошенко". Очень часто наблюдаю подлый приём власти - главное сказать, а делать не обязательно.Вот эти слова настоящее кощунство над людьми.В противовес можно задать массу вопросов - почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения, почему медреформа предполагает значительные затраты людей( а бесплатно только мелочи), почему не трудоустроенному при расчёте субсидии считают какую то мифическую зарплату которой он никогда не видел,почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу несмотря на кратную девальвацию этож уже копейки, почему, почему, почему...Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.

Могу добавить, что последнее время наблюдаю заметный рост цен на продукты питания (не знаю, может, это уже предновогоднее и в январе откатимся? хотя рановато).
При этом, возразить и объяснить можно многое из того, о чём Вы написали.
И это всё неизбежно и только следствия.
Основное - застой (развал?) в экономике. Просто нет средств, на решение всех проблем, кот. Вы перечислили.
При заметно лучшем благодаря нефти-газу и прочим полезным ископаемым положению в РФ, там происходит много аналогичного. Будет время, дам ссылки. И причина та же - "Денег нет, но вы держИтесь!" - застой в экономике.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:50

  ЛАД написав:Всего пару слов.
По Франции. Там такие события достаточно типичны и происходят довольно регулярно. Чем объяснить, не знаю, но они слишком легки на подъём.
Наверно, традиции Французской революции.


Забавное интервью вчерашнее с Омаром Арфушем, который живет в самом центре Парижа:

– А почему "желтые жилеты" выходят на акции только по субботам?
– Это связано с традицией: все демонстрации и забастовки в стране - только по субботам. Воскресенье принято посвящать семье, ходить в театр или музей, а по будним дням - работать.

Напомнило классику из Мюнгхаузена:
Подъём в 6 часов утра
С 8 утра до 10 — подвиг
16:00 - война с Англией
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 18:59

ЛАД

Я согласен с тем, что можно и объяснить и возразить и перекрутить.Это всегда можно и везде.Но факт в том, что я написал чистую правду о чистой лжи.Понятно. что они не могут преподносить правду как есть, иначе скомпроментируются. Но и постоянная ложь с улыбкой надоела.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:04

Alex2007

Ты ищещь соломинку, чтобы создать иллюзию спокойствия.Депо в апреле заканчивается :?: :D Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно.А так опять иллюзия стабильности.У меня растёт уверенность с каждым днём. что мы всё ближе подходим к очередным интересным событиям.Спирали сжаты, пузыри надуты, пальцы на курке...Будет крайне удивительно, если это пройдёт гладко.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:10

  Vitl написав:Alex2007

Ты ищещь соломинку, чтобы создать иллюзию спокойствия.Депо в апреле заканчивается :?: :D Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно.А так опять иллюзия стабильности.У меня растёт уверенность с каждым днём. что мы всё ближе подходим к очередным интересным событиям.Спирали сжаты, пузыри надуты, пальцы на курке...Будет крайне удивительно, если это пройдёт гладко.


Нет у меня депо гривневых :lol: - мелочь разве что.
А вот слить пока дают па28 (могут с завтра уже и не дать 28, а только в морду :mrgreen: ) и на текущие, а там будет видно (с целью купли иных интересных активов) - такие мысли есть ....
Alex2007
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