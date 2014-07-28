Додано: Нед 09 гру, 2018 20:07

Alex2007 написав: Vitl написав: Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно. Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно.



Ты ж сам писал, что важен не столько транш-деньги, а сколько сам факт "мвф с нами".

И по поводу размещения на депо - размещаться на срочные депо 3, тем более 6 мес и более - это повышенный и неоправданный риск. А текущие, 7 дневные - вполне нормальный вариант нынче. имхо. Ты ж сам писал, что важен не столько транш-деньги, а сколько сам факт "мвф с нами".И по поводу размещения на депо - размещаться на срочные депо 3, тем более 6 мес и более - это повышенный и неоправданный риск. А текущие, 7 дневные - вполне нормальный вариант нынче. имхо.

Да, не отказываюсь от своих слов.Факт сотрудничества важнее самих денег.Но тут в частности и предполагаю, для чего транш дают - для погашений.По депо сам хотел новоричный открывать.Но и не отказываюсь от этой темы.Но согласись, если будет очередной всплеск вверх. тогда слив и депо.А потом распетляем.Откупим какой нить социальный на след депо, потом его получим уже из фгв, и так оно устаканится как то шо и надо былоА возможный обвал он тоже не сразу будет.пока до нас докатится.И пока новая власть посчитает убытки от старой. будет зазор времени.