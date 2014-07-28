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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1177117811791180>
Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:12

Вангую смену власти, скорее на "вону".
За месяц до выборов (+-) всем всё станет ясно, и "злочинна влада 2" будет паковать чемоданы и выводить-вывозить, как в последний день перед концом света.
Что вызовет неадекватный спрос на валюту, и вызовет традиционную новую ступеньку девальвации.
Реалистический сценарий оцениваю в 20-30% девальвации

Всё имхо. Твит можно запоминать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно.


Ты ж сам писал, что важен не столько транш-деньги, а сколько сам факт "мвф с нами".
И по поводу размещения на депо - размещаться на срочные депо 3, тем более 6 мес и более - это повышенный и неоправданный риск. А текущие, 7 дневные - вполне нормальный вариант нынче. имхо.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:26

Vitl:
Ы шо, через тиждень по 28 не буде? Чи буде, але:
"Слушай, шо-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера."
:)
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 19:48

Чую, що полилась гривня2018витратьабонеотримаєшбюджетна2019. І курс 28,5, а може і ще вище, буде якщо не за тиждень, так через два обов"язково.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:07

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Можешь не успеть, т к выборы раньше.транш мвф если и дадут, то абсолютно понятно зачем. чтобы в феврале забрать назад в качестве плановых погашений.а иначе обгадятся и они и мы одновременно.


Ты ж сам писал, что важен не столько транш-деньги, а сколько сам факт "мвф с нами".
И по поводу размещения на депо - размещаться на срочные депо 3, тем более 6 мес и более - это повышенный и неоправданный риск. А текущие, 7 дневные - вполне нормальный вариант нынче. имхо.


Да, не отказываюсь от своих слов.Факт сотрудничества важнее самих денег.Но тут в частности и предполагаю, для чего транш дают - для погашений.По депо сам хотел новоричный открывать.Но и не отказываюсь от этой темы.Но согласись, если будет очередной всплеск вверх. тогда слив и депо.А потом распетляем.Откупим какой нить социальный на след депо, потом его получим уже из фгв, и так оно устаканится как то шо и надо было :D А возможный обвал он тоже не сразу будет.пока до нас докатится.И пока новая власть посчитает убытки от старой. будет зазор времени. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:12

10/9/9

Ну вон Алекс2007 думает, что и 28 не дадут.Мы никто не знаем, что будет.Но я считаю, что более 50% вероятности курс после 15го отрастёт.На то причины разные.закончится этап голосовалки :) можно и вверх.Да и оставшиеся деньги начнут осваивать...постепенно, чтобы в декабре уже на 30 не выйти.А сейчас после огромного роста. сильно вниз прижали и перестарались.как то интуитивно даже курс напрашивается 28,50 примерно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:16

  Вкладчик1234 написав:Вангую смену власти, скорее на "вону".
За месяц до выборов (+-) всем всё станет ясно, и "злочинна влада 2" будет паковать чемоданы и выводить-вывозить, как в последний день перед концом света.
Что вызовет неадекватный спрос на валюту, и вызовет традиционную новую ступеньку девальвации.
Реалистический сценарий оцениваю в 20-30% девальвации

Всё имхо. Твит можно запоминать :)


А мне кажется, что борьба будет до последнего с перевыборами и провокациями.Для начала нужно снять ВП без продления.если продление, то будет о чём задуматься...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:24

Vitl
немного уточню насчет 28.- "могут не дать":
т.е. нужно на след. неделе внимательным быть для тех кто хочет слить. Возможно, завтра - четверг (до решения об учетной ставке) нужно будет решить этот вопрос...
Много раз уже бились вниз об 27.9-28.
После того ложного пробоя выше 28.5 и возврата назад, можем особо и не задержаться в диапазоне 27.9 - 28.5, а сразу вниз :!: Вот такая мысль.
Но в душе - надеюсь на вроде уже идущий отскок хотя бы на неделю :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 20:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:А мне кажется, что борьба будет до последнего с перевыборами и провокациями.Для начала нужно снять ВП без продления.если продление, то будет о чём задуматься...


ВП не может быть продлено, нет такого механизма юридического, ВП автоматически закончиться 26 декабря в 14 если не ошибаюсь часов.
ВП может быть только опять введено по такой же процедуре как и в первый раз.
Не исключен, конечно, метод с отправкой второго конвоя, но это будет явно уже. Скорее, что то произойдет на сухопутной части соприкосновения.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 21:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ЛАД написав:Всего пару слов.
По Франции. Там такие события достаточно типичны и происходят довольно регулярно. Чем объяснить, не знаю, но они слишком легки на подъём. :)
Наверно, традиции Французской революции. :)
Помню ещё со времён "студенческой революции" 1968 года, когда в Союзе (во всяком случае, по освещению СМИ) ожидали чуть ли не социалистической Франции.
Лозунги были интересные:
Будьте реалистами, требуйте невозможного!
Мы не хотим жить в мире, где за уверенность в том, что не помрёшь с голоду, платят риском помереть со скуки.
Те, кто делают революцию наполовину, роют себе могилу. (Сен-Жюст)
Мы не будем ничего требовать и просить: мы возьмём и захватим.

Цитата из Вики, там ещё много, кому интересно, посмотрите.

По НДС. prodigy и freeze в общем правы. Но кроме того, о чём написал ulanusa1, даже при более-менее благополучной на сегодня ситуацией с возвратом НДС возможна неравномерность. И в какой-то момент большой возврат НДС может послужить толчком к росту курса и при соотв. условиях "возврат к норме" за 2-3 дня как с ВП может и не произойти.
А если бы действительно в декабре были бы ограничения возврата, как мне ошибочно показалось, в январе это могло дать всплеск курса.
Ну и последнее. Я, в общем-то, смотрел выполнение бюджета. Заодно глянул, сколько ещё должен влить в бюджет НБУ. Это было основное в моём посте https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4517274#p4517274.
Там же увидел и возмещение НДС, за компанию написал. К счастью, ошибся. :)


Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили. Налогоплательщик не будет дерьмом поливать здание муниципалитета и громить его, зная, что это на его деньги построено и на его деньги потом ремонтировать.
Faceless
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