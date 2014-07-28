Додано: Нед 09 гру, 2018 21:38

Faceless написав: Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили. Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили.

Из того же интервью Омара Арфуша– Кто конкретно протестует, это люди с невысоким доходом, таксисты?– Люди, получающие 1800 евро и ниже. Это средняя зарплата по стране, и далеко не только таксисты: медики, медсестры, дальнобойщики, сельскохозяйственные работники, одинокие матери - то есть все те, кому не хватает зарплаты до конца месяца. А это почти 60% населения. Они просто от бедности вышли, чтобы делать революцию.Макрону все равно конец. Надо было с самого начала поступить правильно, когда поступила реакция народа на его налоговые реформы. Нужно было менять налог на бензин, когда социсследования показали, что большинство французов против. Но он вел себя высокомерно, чем дал повод протестующим назвать его "монархом". И его система сломалась. Его правительство дойдет, самое позднее, до выборов в Европарламент. Они ведь уже "откатили" те реформы, которые начали - стартовать с новыми уже не смогут. И в июне уже будет новый премьер. Да и то, только в случае, если в следующую субботу не будет больших беспорядков. Президенту Эммануэлю Макрону остаются на этом фоне только чисто церемониальные функции - ходить с супругой на выставки и принимать иностранных гостей. И вряд ли он рискнет подать кандидатуру на еще один срок. Думаю, на такую глупость он не решится.