Faceless написав:........ Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили. Налогоплательщик не будет дерьмом поливать здание муниципалитета и громить его, зная, что это на его деньги построено и на его деньги потом ремонтировать.
1968 тоже люмпены? Да и после бывало. Хотя роли всяких люмпенов не отрицаю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Faceless написав:Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили.
Из того же интервью Омара Арфуша
– Кто конкретно протестует, это люди с невысоким доходом, таксисты? – Люди, получающие 1800 евро и ниже. Это средняя зарплата по стране, и далеко не только таксисты: медики, медсестры, дальнобойщики, сельскохозяйственные работники, одинокие матери - то есть все те, кому не хватает зарплаты до конца месяца. А это почти 60% населения. Они просто от бедности вышли, чтобы делать революцию. Макрону все равно конец. Надо было с самого начала поступить правильно, когда поступила реакция народа на его налоговые реформы. Нужно было менять налог на бензин, когда социсследования показали, что большинство французов против. Но он вел себя высокомерно, чем дал повод протестующим назвать его "монархом". И его система сломалась. Его правительство дойдет, самое позднее, до выборов в Европарламент. Они ведь уже "откатили" те реформы, которые начали - стартовать с новыми уже не смогут. И в июне уже будет новый премьер. Да и то, только в случае, если в следующую субботу не будет больших беспорядков. Президенту Эммануэлю Макрону остаются на этом фоне только чисто церемониальные функции - ходить с супругой на выставки и принимать иностранных гостей. И вряд ли он рискнет подать кандидатуру на еще один срок. Думаю, на такую глупость он не решится.
freeze написав:....... Напомнило классику из Мюнгхаузена: Подъём в 6 часов утра С 8 утра до 10 — подвиг 16:00 - война с Англией
Vitl
Я согласен с тем, что можно и объяснить и возразить и перекрутить.Это всегда можно и везде.Но факт в том, что я написал чистую правду о чистой лжи.Понятно. что они не могут преподносить правду как есть, иначе скомпрометируются. Но и постоянная ложь с улыбкой надоела.
Это даже не ложь. Что они должны сказать - "мы ничего не можем сделать"? И уйти, прекрасно понимая, что никто другой ничего нового не сделает, зато они власть потеряют? Уже когда-то писал - мы должны были бы требовать от кандидатов экономические программы. Но, к сожалению, общество до этого не дозрело, сейчас уведут всё в сторону "Армия, вера, мова" (и этим будет заниматься не только нынешние, но и все остальные) так же, как и на всех др. выборах, и на этом закончится. И объясняется это именно тем, что в экономике никто ничего толкового предложить не может.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Народ, не стоит нагнетать. Серьёзная девальвация у нас может быть при мировом кризисе. Его уже долго обещают, есть какие-то признаки, но кризиса всё нет. Без этого девальвация возможна, но, думаю, в пределах 10%, в самом крайнем случае 15-20% (в это слабо верю). Риски "вторжения Путина" не рассматриваю и не верю (если мы сами не будем полными идиотами). Внутриполитич. риски присутствуют, но не расцениваю их как слишком большие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Faceless Я был в Марселе больше двух месяцев, часто гулял по арабским кварталам-у молодежи неуважение к белым просто в крови. Типичная история для Марселя ( и вообще для Франции)-двое 14-15 летних подростков для "покататься" угнали автомобиль, их на большой скорости преследовали полицейские-дети не справились с управлением, врезались в дерево и оба погибли. На следующий день сотни тысяч арабов вышли на протест, спалили 2 сотни авто на улицах. Потом месяц-два спокойно.
еще всякие мародерства весьма похожие по почерку не на классику "французского протеста", а на Донецкую весну 2014
upd: Активисты сепаратистского движения «Комитеты защиты республики» захватили вечером в воскресенье несколько пропускных пунктов на платных дорогах в Каталонии и объявили проезд бесплатным.
Захват произошел одновременно на нескольких трассах: в районе Ла-Рока-дель-Вальес (провинция Барселона), Мартореля (провинция Барселона), Оспиталет-дель-Инфанте (провинция Таррагона) и Жироны.
О своей акции «комитеты» сообщили в соцсетях, разместив фотографии и видео пропускных пунктов, на которых все шлагбаумы открыты, а водители проезжают, не заплатив. На кадрах видно, как на пропускных пунктах находятся люди в желтых жилетах с флагами движения за независимость
пс. "Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь? (...) Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал патриарх Кирилл в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино.
а на днях еще голосование по Брексит...
всё это очень похоже на операцию прикрытия для акции по Украине, надеюсь нет.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 10 гру, 2018 00:22, всього редагувалось 4 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
ЛАД Это даже не ложь. Что они должны сказать - "мы ничего не можем сделать"? И уйти, прекрасно понимая, что никто другой ничего нового не сделает, зато они власть потеряют?
Да, всё верно и логично.Но я своим долгом считаю обострять внимание не понимающих(а таких много) на явный обман.И чисто технически я высветил приём. о кот написал.Это, повторюсь - говорить и не делать.давно уже заметил этот финт.Создаётся впечатление, мол вот какие хорошие, заботятся. обещают, значит будем ждать улучшений.И ждать приходится долго и вместо улучшений приходят ухудшения.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Faceless написав:Думаю, традиции ни при чем. Критическая доля люмпенов из всяких Алжиров, для которых Франция лишь дойная корова по социалке, и которым глубоко плевать, что они творят, абы заплатили.
Из того же интервью Омара Арфуша
– Кто конкретно протестует, это люди с невысоким доходом, таксисты? – Люди, получающие 1800 евро и ниже. Это средняя зарплата по стране, и далеко не только таксисты: медики, медсестры, дальнобойщики, сельскохозяйственные работники, одинокие матери - то есть все те, кому не хватает зарплаты до конца месяца. А это почти 60% населения. Они просто от бедности вышли, чтобы делать революцию. Макрону все равно конец. Надо было с самого начала поступить правильно, когда поступила реакция народа на его налоговые реформы. Нужно было менять налог на бензин, когда социсследования показали, что большинство французов против. Но он вел себя высокомерно, чем дал повод протестующим назвать его "монархом". И его система сломалась. Его правительство дойдет, самое позднее, до выборов в Европарламент. Они ведь уже "откатили" те реформы, которые начали - стартовать с новыми уже не смогут. И в июне уже будет новый премьер. Да и то, только в случае, если в следующую субботу не будет больших беспорядков. Президенту Эммануэлю Макрону остаются на этом фоне только чисто церемониальные функции - ходить с супругой на выставки и принимать иностранных гостей. И вряд ли он рискнет подать кандидатуру на еще один срок. Думаю, на такую глупость он не решится.
К сожалению, не смог найти вариант этой статьи на другом, не таком мусорном ресурсе (что несколько настораживает). А то бы запостил про 60% еле дотягивающих до зарплаты французов в теме, что 40% украинцев живут от зарплаты до зарплаты