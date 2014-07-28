Додано: Пон 10 гру, 2018 09:14

Vitl написав: Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер. Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.

Vitl написав: почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения

Vitl написав: почему медреформа предполагает значительные затраты людей почему медреформа предполагает значительные затраты людей

Vitl написав: почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу

Текущий укрлидер запомнится титаническими усилиями, благодаря которым бензоколонка так и не решилась на открытую агрессию, удержанием государственности в почти безнадёжных условиях, избежанием дефолта в воюющей разграбленной стране, отказом от закупок газа в рашке, безвизом, ростом экономики опять же в военных условиях, восстановлением армии, благодаря чему открытые военные действия со стороны врага обойдётся ему сильно дорого, безвизовым режимом с ЕС и тем что зубожілий нарід может ныть в интернете о том что ему все должны, а не сидеть в подвале под бомбёжками или не стоять в очереди за талонами на талоны.потому что социализм ведёт к Венесуэле и продаже облгазами газа промышленности при этом списывая его на население. Нуждающиеся получают субсидию, а любой товар стоит рыночную цену. Можете пойти в магазин и потребовать айфон дешевле, так как неспособны заработать ни головой ни руками. Интересно что вам ответят.потому что качественная медицина это дорого. Если конечно, вас устраивает "помазать зелёнкой" и отправить домой - то ок, такая медицина бесплатно.Потому что надо пойти и заработать хотя бы 1000 долларов, а не ждать подачек. Почему те кто платит налоги, должны содержать ни к чему не способных халявщиков, продающихся за килограмм гречки, вместо того, чтобы заработать на мешок.