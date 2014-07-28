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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Главное сказать, а делать не нужно, именно этим запомнится текущий укрлидер.


Текущий укрлидер запомнится титаническими усилиями, благодаря которым бензоколонка так и не решилась на открытую агрессию, удержанием государственности в почти безнадёжных условиях, избежанием дефолта в воюющей разграбленной стране, отказом от закупок газа в рашке, безвизом, ростом экономики опять же в военных условиях, восстановлением армии, благодаря чему открытые военные действия со стороны врага обойдётся ему сильно дорого, безвизовым режимом с ЕС и тем что зубожілий нарід может ныть в интернете о том что ему все должны, а не сидеть в подвале под бомбёжками или не стоять в очереди за талонами на талоны.
  Vitl написав:почему отменили госрегулирование цен, почему газ собственной добычи не используется для населения
потому что социализм ведёт к Венесуэле и продаже облгазами газа промышленности при этом списывая его на население. Нуждающиеся получают субсидию, а любой товар стоит рыночную цену. Можете пойти в магазин и потребовать айфон дешевле, так как неспособны заработать ни головой ни руками. Интересно что вам ответят.
  Vitl написав:почему медреформа предполагает значительные затраты людей

потому что качественная медицина это дорого. Если конечно, вас устраивает "помазать зелёнкой" и отправить домой - то ок, такая медицина бесплатно.

  Vitl написав:почему не отдадут до сих пор витину или Юлину тысячу

Потому что надо пойти и заработать хотя бы 1000 долларов, а не ждать подачек. Почему те кто платит налоги, должны содержать ни к чему не способных халявщиков, продающихся за килограмм гречки, вместо того, чтобы заработать на мешок.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38

  Amid написав:Текущий укрлидер запомнится титаническими усилиями

бывший политрук ? здесь это не работает...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:59

  чик написав:бывший политрук ?

Действующий агент кремля?

чик
Факты не работают? Тут альтернативная реальность?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

На политику есть отдельный раздел
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 10:32

Amid

тутфа редкостная

-про субсидии полная туфта (там умрешь в очереди, прежде чем начислят)
и потом каждые 3 месяца снова проходить 9 кругов ада(мои родители сразу отказались от этой затеи, даю им пару тысяч в месяц на жизнь к их пенсии)

-про заработать 1000 долл в Украине-таких зарплат нет, т.е. они есть у прокуроров, в АМПУ(кстати абсолютно бесполезное создание), укр держ безпека

наберется два десятка тысяч чиновников-омелянов
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