RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:28

Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14845
З нами з: 04.05.10
Подякував: 699 раз.
Подякували: 1525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:39

  Vitl написав:Смотрел источники, опять разброс большой появился, почти в 10 копеек :(



смотрю здесь -между high и low 7коп.
Киев, Черновцы 28,0
Харьков 28,02
Одесса 27,97
Львов 27,98
Днепр, Винница 28,05
средний курс 28,01 отклонение от верн. 4коп и от нижн 4коп.
вполне нормальная точность

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:41

  Vitl написав:Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут :)


утром я мог бы слить на опте 27,98 (вполне нормально с учетом дороги до Харькова)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4472
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1960 раз.
Подякували: 1248 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1178117911801181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5757
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7103
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64840)
10.12.2018 18:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.