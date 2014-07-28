|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:28
Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:39
смотрю здесь -между high и low 7коп.
Киев, Черновцы 28,0
Харьков 28,02
Одесса 27,97
Львов 27,98
Днепр, Винница 28,05
средний курс 28,01 отклонение от верн. 4коп и от нижн 4коп.
вполне нормальная точность
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 10 гру, 2018 17:41
утром я мог бы слить на опте 27,98 (вполне нормально с учетом дороги до Харькова)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
|