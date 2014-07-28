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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1178117911801181
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:28

Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:39

  Vitl написав:Смотрел источники, опять разброс большой появился, почти в 10 копеек :(



смотрю здесь -между high и low 7коп.
Киев, Черновцы 28,0
Харьков 28,02
Одесса 27,97
Львов 27,98
Днепр, Винница 28,05
средний курс 28,01 отклонение от верн. 4коп и от нижн 4коп.
вполне нормальная точность

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:41

  Vitl написав:Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут :)


утром я мог бы слить на опте 27,98 (вполне нормально с учетом дороги до Харькова)
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:22

  prodigy написав:
  Vitl написав:Пора всей гурьбой(страной) собрать бакс и в Харьков па 28 слить. пока берут :)


утром я мог бы слить на опте 27,98 (вполне нормально с учетом дороги до Харькова)

ну и чё только мог бы.эта неделя для доллара ещё провальная, нбу выкупает...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 19:24

  prodigy написав:
  Vitl написав:Смотрел источники, опять разброс большой появился, почти в 10 копеек :(



смотрю здесь -между high и low 7коп.
Киев, Черновцы 28,0
Харьков 28,02
Одесса 27,97
Львов 27,98
Днепр, Винница 28,05
средний курс 28,01 отклонение от верн. 4коп и от нижн 4коп.
вполне нормальная точность

https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/


Когда я писал пост, то минфинфиксинг 28 а Гагарин был 28,1.Было 10 коп разницы.Смотрю космонавт спустился на 28,06, образумился :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 12:22

Как писал Алекс2007 уже па 28 только в морду дают :D .В смысле покупки.Харьковские товарищи также наконец поняли, что курс оказывается падает.Но многие продают(пытаются) па 28.для обывателя имеющего излишки гривны ровная цифра остаётся подходящей, т к большинство оперирует сотнями.Копейки уже заметно волнуют тех, кто перекидывает крупные суммы.Поэтому округлённо курс остаётся 28.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:52

Vitl
Приветствую!
Могу лишь констатировать факт, что торговля умерла на месяц раньше, чем год тому назад. А гривны наличной нет, но ждем!
Валютчики констатируют отсутствие интереса к валютообменным операциям у клиентов. Еще чуток и начнется предпраздничный принос и он может компенсировать тот небольшой спрос со стороны осваивающих бюджет казнокрадов и иже с ними. :wink:
Так напрягая экономику и связывая гривну наше руководство может и возможный январский подскок курса свести на нет.
Из стратегии на ближайшее время - лишняя гривна на хорошие "Недельные" в Эксим
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 14:59

  SAndriy1 написав:Могу лишь констатировать факт, что торговля умерла на месяц раньше, чем год тому назад. А гривны наличной нет, но ждем!


Подтверждаю, после относительно бодрого ноября, с торговлей полная попа.
Имхо, полный провал. Первые 10 дней декабря у меня в пять раз !!!!!!!!! хуже, чем первые 10 дней декабря.
Спокойно, маэстро, падаем /c/
freeze
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  #<1 ... 1178117911801181
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