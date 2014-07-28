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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40
freeze написав: SAndriy1 написав:
Могу лишь констатировать факт, что торговля умерла на месяц раньше, чем год тому назад. А гривны наличной нет, но ждем!
Подтверждаю, после относительно бодрого ноября, с торговлей полная попа.
Имхо, полный провал. Первые 10 дней декабря у меня в пять раз !!!!!!!!! хуже, чем первые 10 дней декабря.
Спокойно, маэстро, падаем /c/
Был в супершмаркетах - полная опа.Товар весь лежит.Товар большей частью уже уценён.Цены ещё выше чем неделю назад.Рост доходов и благосостояния во всей красе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:06
Курс дышит...особых подвижек нет.Сильно оторваться от 28 не получается.Неск коп вниз потом опять вверх.Тут меня больше волнует поближе к концу года.Там и бюджетные деньги и конец ВП с возможными провокациями, на кот курс(люди) очень реагируют.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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