Додано: Вів 11 гру, 2018 19:06

Курс дышит...особых подвижек нет.Сильно оторваться от 28 не получается.Неск коп вниз потом опять вверх.Тут меня больше волнует поближе к концу года.Там и бюджетные деньги и конец ВП с возможными провокациями, на кот курс(люди) очень реагируют.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.