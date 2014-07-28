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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1179118011811182
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40

  freeze написав:
  SAndriy1 написав:Могу лишь констатировать факт, что торговля умерла на месяц раньше, чем год тому назад. А гривны наличной нет, но ждем!


Подтверждаю, после относительно бодрого ноября, с торговлей полная попа.
Имхо, полный провал. Первые 10 дней декабря у меня в пять раз !!!!!!!!! хуже, чем первые 10 дней декабря.
Спокойно, маэстро, падаем /c/


Был в супершмаркетах - полная опа.Товар весь лежит.Товар большей частью уже уценён.Цены ещё выше чем неделю назад.Рост доходов и благосостояния во всей красе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 19:06

Курс дышит...особых подвижек нет.Сильно оторваться от 28 не получается.Неск коп вниз потом опять вверх.Тут меня больше волнует поближе к концу года.Там и бюджетные деньги и конец ВП с возможными провокациями, на кот курс(люди) очень реагируют.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлень: 14851
З нами з: 04.05.10
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  #<1 ... 1179118011811182
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