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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 11 гру, 2018 16:40
freeze написав: SAndriy1 написав:
Могу лишь констатировать факт, что торговля умерла на месяц раньше, чем год тому назад. А гривны наличной нет, но ждем!
Подтверждаю, после относительно бодрого ноября, с торговлей полная попа.
Имхо, полный провал. Первые 10 дней декабря у меня в пять раз !!!!!!!!! хуже, чем первые 10 дней декабря.
Спокойно, маэстро, падаем /c/
Был в супершмаркетах - полная опа.Товар весь лежит.Товар большей частью уже уценён.Цены ещё выше чем неделю назад.Рост доходов и благосостояния во всей красе...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Вів 11 гру, 2018 19:06
Курс дышит...особых подвижек нет.Сильно оторваться от 28 не получается.Неск коп вниз потом опять вверх.Тут меня больше волнует поближе к концу года.Там и бюджетные деньги и конец ВП с возможными провокациями, на кот курс(люди) очень реагируют.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:00
вчера обмывал кухонный кран водкой
заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze
делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:03
чик написав:
вчера обмывал кухонный кран водкой
А что это за техобслуживание такое?
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Faceless
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Додано: Сер 12 гру, 2018 09:12
Faceless
та новый пришлось покупать, а в связи с физ.ограничениями картридж и всё, шо сверху могу сам, а снизу крепить кран и шланги надо лезть под мойку - пришлось звать товарища
а шо делать?
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чик
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