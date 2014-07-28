Пост уберу
чик написав:
вчера обмывал кухонный кран водкой
заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze
делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.
сам через пару часов
как жесткий флуд)))
Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда.
Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет.
Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации:
Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de France
Cорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия).
Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый.
Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или Мерло
Вкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным.
Послевкусие - приятное, недолгое
Общая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половиной
Оценка жены по 10 бальной шкале - девять.
Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.
Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле.
Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.
Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.
P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.