Додано: Сер 12 гру, 2018 10:01

чик написав: вчера обмывал кухонный кран водкой заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой. вчера обмывал кухонный кран водкойзаметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как тоделился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.

самкак жесткий флуд)))Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда.Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет.Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации:Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de FranceCорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия).Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый.Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или МерлоВкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным.Послевкусие - приятное, недолгоеОбщая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половинойОценка жены по 10 бальной шкале - девять.Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле.Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.