Додано: Сер 12 гру, 2018 10:01

чик написав: вчера обмывал кухонный кран водкой заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой. вчера обмывал кухонный кран водкойзаметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как тоделился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.

Ред.: ОК, пост оставлю, могу на уик-энд в качестве оффтопа для уставших валютчиков сбрасывать обзорчик наиболее понравившегося напитка за прошедшую неделю.Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда.Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет.Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации:Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de FranceCорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия).Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый.Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или МерлоВкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным.Послевкусие - приятное, недолгоеОбщая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половинойОценка жены по 10 бальной шкале - девять.Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле.Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.