Спасибо, прикупил пару
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02
Спасибо, прикупил пару
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:27
ведь не зря приводил ссылку про торгсины...
все было придумано и опробовано почти 90 лет назад(военный коммунизм-
продразверстка-торгсины-голодомор 30-х, потом блокада Ленинграда-голодомор 40-х, голодное детство 50-60-70-х, немного пожили при развитом социализме в конце 70-х и никогда не было и снова бац.
народ порет матрасы и сдает доллары чтобы продолжать жить по-людски
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:58
prodigy
Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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