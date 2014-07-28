Спасибо, прикупил пару
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Додано: Сер 12 гру, 2018 13:02
Спасибо, прикупил пару
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:27
ведь не зря приводил ссылку про торгсины...
все было придумано и опробовано почти 90 лет назад(военный коммунизм-
продразверстка-торгсины-голодомор 30-х, потом блокада Ленинграда-голодомор 40-х, голодное детство 50-60-70-х, немного пожили при развитом социализме в конце 70-х и никогда не было и снова бац.
народ порет матрасы и сдает доллары чтобы продолжать жить по-людски
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 13:58
prodigy
Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:32
Насчет 50-х - не думаю, что prodigy слишком увлекся. Было очень много бедняков. Работяг, конечно, за копейки кормили на заводах, а вот их семьи, а особенно пенсионеры и инвалиды затягивали пояса.
Да и 60-е - откуда Новочеркасск взялся?
По теме - не думаю, что вспоротые матрасы так уж поддерживают низкий курс валюты - не те масштабы. Кстати, в ноябре валюты купили больше, чем продали.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:46
Бедняков было много и позже. Но о "голодном детстве" говорить всё же чересчур сильно ( во всяком случае, в Украине).
"Вспоротые матрасы" гривню всё же поддерживают, но Вы правы, это не основное. Много раз писал, что определяющую роль играет безнал.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:48
Речь скорее не о "вспоротых матрасах", а об отсутствии свободной гривни (вследствие её утилизации коммуналкой)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 12 гру, 2018 14:55
ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родился
вообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с двухмесячного возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение
ясли-сад.
Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 15:12
о какой свободной гривне может идти речь если 2 пенсионера редко имеют больше 8к на двоих, а 2 работающих супруга (+2 детей)-редко больше 20к гривен(т.е. не более 5к в месяц на члена), но детям надо больше, чем старикам во всем кроме лекарств(как правило)
народ живет очень скромно, чтобы не сказать бедно...вывод делаю по рынку (знакомая мясом торгует-говорит "часто продавцов мяса больше, чем покупателей")
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 16:26
вопрос не в сальдо покупки/продажи,
спекулируют на валюте очень не многие.
лишней гривны на покупку (и не только валюты) будет с каждым годом все меньше
помню в Антверпене (2009-2010)разговаривал со старшим лоцманом (он был среди немногих,кто проводил и швартовал самые большие суда, контейнеровозы 14-16к Тeus ), так вот у него был доход 10-11к евро/мес и он сказал, что в Бельгии/Голландии людей у которых есть дом(с выплаченной ипотекой), машина +100к евро сбережений в банке называют богатыми людьми и таких мало.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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