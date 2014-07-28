Додано: Сер 12 гру, 2018 14:55

ЛАД написав: prodigy

Не, про " голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись. Не, про "детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.

двухмесячного возраста

ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родилсявообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с(когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждениеясли-сад.Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память