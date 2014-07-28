Додано: Сер 12 гру, 2018 17:35

prodigy написав: ЛАД написав: prodigy

Не, про " голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись. Не, про "детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.



ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родился

вообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с двухмесячного возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение

ясли-сад.



Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родилсявообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с(когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждениеясли-сад.Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память

современных украинских

голодном

50-60-70-х

Ненавидеть СССР Ваше полное право.Но1. 1947 это всё же не 50-60-70-е.2. Даже висточниках главными причинами голода в 1947 называют последствия войны и сильнейшую засуху 1946 (такой не было 50 лет).А в каком году вообще не было молока?Не будем начинать спор о достоинствах и недостатках СССР - тема слишком большая и здесь оффтоп, но ненависть не должна мешать объективности. Можно вспомнить и Великий кризис - на Западе было совсем не весело, в т.ч. и в США, и ещё много чего. Рая на Земле пока что не было нигде.А по декретному отпуску - в Израиле, например, и сегодня отпуск всего 98 дней и ещё 3 мес. можно взять за свой счёт, государств. детсадики - с 3 лет, пособия на детей даже меньше наших. Можно посмотреть, например, здесьP.s.Я не собирался спорить или доказывать, что в СССР был рай, а всего лишь заметил, что разговор одетстве в- некоторое преувеличение.