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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 12 гру, 2018 17:57
ЛАД написав:prodigy
Не, про "голодное
детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.
про голод 1947-мне честно плевать, была там засуха или нет. Государство не должно допускать массовой гибели своих граждан
. Это главный, но не единственный критерий гуманного государства.
СССР был антигуманным , репрессивным и карательным государством.
не понятно (хотя вообще понятно-для себя)какой коммунизм эти сволочи "коммунисты" строили.
после миллионов замордованных людей (в гражданскую, потом уничтожение сотен тысяч священников, потом ГУПАГ и "стройки века", потом 35-38 миллионов убитых на войне)вы не имеете морального права даже вскользь упоминать о достижениях СССР.
В фашисткой Германии тоже не все повергались репрессиям, Parteigenosse.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:11
ЛАД написав:
1. 1947 это всё же не 50-60-70-е.
2. Даже в современных украинских
источниках главными причинами голода в 1947 называют последствия войны и сильнейшую засуху 1946 (такой не было 50 лет).
Батько каже, що відносно ситно стало лише після усунення Хрущова. Після війни і при Хрущові голодували, а далі, як на показ, як тільки змістили Хрущова - білий хліб в їдальнях безплатно бери скільки хочеш.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 18:31
freeze написав: чик написав:
вчера обмывал кухонный кран водкой
заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze
делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.
Ред.: ОК, пост оставлю, могу на уик-энд в качестве оффтопа для уставших валютчиков сбрасывать обзорчик наиболее понравившегося напитка за прошедшую неделю.
Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда.
Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет.
Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации:
Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de France
Cорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия).
Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый.
Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или Мерло
Вкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным.
Послевкусие - приятное, недолгое
Общая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половиной
Оценка жены по 10 бальной шкале - девять.
Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.
Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле.
Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.
Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.
P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.
Украинские надо покупать
Вино Колонист и коньяк Ужгород
Куда тем французам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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