RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1181118211831184
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 17:57

  ЛАД написав:prodigy
Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись. :)


про голод 1947-мне честно плевать, была там засуха или нет. Государство не должно допускать массовой гибели своих граждан. Это главный, но не единственный критерий гуманного государства.

СССР был антигуманным , репрессивным и карательным государством.
не понятно (хотя вообще понятно-для себя)какой коммунизм эти сволочи "коммунисты" строили.

после миллионов замордованных людей (в гражданскую, потом уничтожение сотен тысяч священников, потом ГУПАГ и "стройки века", потом 35-38 миллионов убитых на войне)вы не имеете морального права даже вскользь упоминать о достижениях СССР.
В фашисткой Германии тоже не все повергались репрессиям, Parteigenosse.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:11

  ЛАД написав:1. 1947 это всё же не 50-60-70-е.
2. Даже в современных украинских источниках главными причинами голода в 1947 называют последствия войны и сильнейшую засуху 1946 (такой не было 50 лет).

Батько каже, що відносно ситно стало лише після усунення Хрущова. Після війни і при Хрущові голодували, а далі, як на показ, як тільки змістили Хрущова - білий хліб в їдальнях безплатно бери скільки хочеш.
10/9/9
 
Повідомлень: 147
З нами з: 10.09.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 18:31

  freeze написав:
  чик написав:вчера обмывал кухонный кран водкой :oops: заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.


Ред.: ОК, пост оставлю, могу на уик-энд в качестве оффтопа для уставших валютчиков сбрасывать обзорчик наиболее понравившегося напитка за прошедшую неделю.

Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда.
Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет.
Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации:
Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de France
Cорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия).
Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый.
Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или Мерло
Вкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным.
Послевкусие - приятное, недолгое
Общая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половиной
Оценка жены по 10 бальной шкале - девять.
Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.

Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле.
Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.

Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.

P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.

Украинские надо покупать
Вино Колонист и коньяк Ужгород
Куда тем французам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7383
З нами з: 18.06.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 535 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:01

  prodigy написав:
  ЛАД написав:prodigy
Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись. :)


ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родился
вообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с двухмесячного возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение
ясли-сад.

Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память


А я всегда пишу только о том, что сам видел и знаю.И мне в СССР было гораздо лучше, чем сейчас.То были золотые годы.А то, что ты пишешь, при желании можно пояснить послевоенным состоянием.Но ведь смогли из него выйти и сделать лучше.А кто сказал, что вся история совка была хорошая.Пожалуй эта самая история и состоит в большей степени из борьбы, то внешней то внутренней.И чтобы меня было понятно в итоге, я подчеркну, что моя досада и состоит в том, что когда достигли приличного уровня, то взяли и всё похерили.А с перегибами по ходу истории я не спорю, кто под них попал, очевидно никогда не сможет даже через телескоп увидеть ничего хорошего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14855
З нами з: 04.05.10
Подякував: 700 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:05

prodigy


Пжлста не перегибай палку.Если с твоим мнением не совпадают другие, то не нужно такое писать.Давай останемся при своих мнениях, а также останемся нормальными коллегами, не уподобляясь нацикам.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14855
З нами з: 04.05.10
Подякував: 700 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:13

Курс тихонько рванул вверх.Свн воспряли духом, считая что попандос на 27,50 миновал.Имеем то бешеный выкуп на мб то наоборот.Плавающий курс в итоге...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14855
З нами з: 04.05.10
Подякував: 700 раз.
Подякували: 1529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:Курс тихонько рванул вверх.Свн воспряли духом, считая что попандос на 27,50 миновал.Имеем то бешеный выкуп на мб то наоборот.Плавающий курс в итоге...
Есть шанс набрать копеек 10-15 на нале до 15 числа :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22950
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1099 раз.
Подякували: 5164 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 19:25

Vitl
не понимаю Starikan и prodigy. один ненавидит россию, другой ссср, но оба родились, выросли и достигли благосостояния в той стране. да, были жуткие времена, а в какой империи их не было и кто их создаёт - марсиане :?
а шо делать?
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5717
З нами з: 03.01.09
Подякував: 3408 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 20:25

  Vitl написав:prodigy


Пжлста не перегибай палку.Если с твоим мнением не совпадают другие, то не нужно такое писать.Давай останемся при своих мнениях, а также останемся нормальными коллегами, не уподобляясь нацикам.


я не перегибаю, мы почти ровесники (т.е. видели и жили в одно время)...просто когда мы были детьми- мы многое не знали и не понимали. Как не понимают этого большая часть населения (они видят мир однобоко, 70-75% людей в возрасте за 70лет хотят назад в СССР )
я не уподобляюсь нацикам, просто ты отталкиваешься только от собственных воспоминаний и вывод такой(я был молодой, веселый, девки мне давали со свистом, деньги кое-какие были, в тюрьме не сидел, в Афгане проскочил, в армии (гребаной СА) не служил, всё ништяк, институт закончил и тд).
Но монстр СССР не совсем умер, потому что он не умер в головах таких как ты и вот приходят у разных идиотов идеи как закрыть людям рот, ограничить их право на протест, на свободу слова и собраний.
https://www.rbc.ru/politics/12/12/2018/ ... ?from=main

Еще раз повторю, если ты не понял меня-важным является не дефицит продуктов и товаров во времена СССР, а анти-человечное государство, которому было на *рать на народ (любимое слово Ленина), и это в РФ и у нас никуда не делось
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8F%C2%BB
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4488
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1181118211831184
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, prodigy і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5834
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4433
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.