ЛАД написав:prodigy Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.
про голод 1947-мне честно плевать, была там засуха или нет. Государство не должно допускать массовой гибели своих граждан. Это главный, но не единственный критерий гуманного государства.
СССР был антигуманным , репрессивным и карательным государством. не понятно (хотя вообще понятно-для себя)какой коммунизм эти сволочи "коммунисты" строили.
после миллионов замордованных людей (в гражданскую, потом уничтожение сотен тысяч священников, потом ГУПАГ и "стройки века", потом 35-38 миллионов убитых на войне)вы не имеете морального права даже вскользь упоминать о достижениях СССР. В фашисткой Германии тоже не все повергались репрессиям, Parteigenosse.
ЛАД написав:1. 1947 это всё же не 50-60-70-е. 2. Даже в современных украинских источниках главными причинами голода в 1947 называют последствия войны и сильнейшую засуху 1946 (такой не было 50 лет).
Батько каже, що відносно ситно стало лише після усунення Хрущова. Після війни і при Хрущові голодували, а далі, як на показ, як тільки змістили Хрущова - білий хліб в їдальнях безплатно бери скільки хочеш.
чик написав:вчера обмывал кухонный кран водкой заметил в сильпо цена на 0,5л. мартини 90, а було вроде 120-30 т.о. можно запастись... как то freeze делился лёгким лимонным напитком, а я в личке спрашивал его о хорошем, недорогом одесском каберне. почему недорогом - лет 10 общался с иностранцами по работе, оне жаловались на пиво мировых брендов т.е. цена хорошая, вкус другой. советовал им брать грузинские вина. парочка дотошных брали домой пиво+дорогое гр.вино и делали анализ - фсё парашок... теперь беру иногда парашковый мартини и разбавляю его водичкой.
Ред.: ОК, пост оставлю, могу на уик-энд в качестве оффтопа для уставших валютчиков сбрасывать обзорчик наиболее понравившегося напитка за прошедшую неделю.
Так что заранее извиняюсь, если кому не интересно, просто не читайте тогда. Я тут сам крапаю себе для памяти. Продублирую текст. Если что к Новому году кому полезно будет. Вина мира акция сегодня всего 140 грн, результаты вчерашней дегустации: Божоле нуво ТМ Jardin de Fete понятно 2018 год Produit de France Cорт молодого французского вина, вырабатываемого из винограда сорта гаме в исторической области Франции Божоле (Бургундия). Цвет - типичный для красного вина, немножко матовый. Аромат - гармоничный, нерезкий, приятный, тоньше, чем у общеупотребляемых у нас Каберне или Мерло Вкус - очень сбалансированный, приятный, никаких ноток смородины или вишни как пишут в википедии я не заметил, очень хороший вкус виноградного вина, по сравнению с нашими магазинными по 70-90 грн вкус даже достаточно нежный, употребляется очень приятно и легко. Чтобы запомнить вкус ассоциирую его с типичным украинским Пино Нуар, только более утонченным. Послевкусие - приятное, недолгое Общая оценка по 10 бальное шкале - восемь с половиной Оценка жены по 10 бальной шкале - девять. Жена сегодня дегустировала у подруги другой вид божоле, но описанное Jardin de Fete оценила гораздо выше.
Закуска - то что было в холодильнике - сулугуни. Не совсем гармонизирует с божоле. Плюс бычки в томатном соусе, тоже не совсем.
Рекомендации - очень рекомендую к употреблению любителям красных вин, по соотношению цена-качество супер. Рекомендуется к у совместному употреблению с женской половиной.
P.S. Утро. Состояние хорошее. Рекомендуемая доза - 2 бокала.
Украинские надо покупать Вино Колонист и коньяк Ужгород Куда тем французам
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
ЛАД написав:prodigy Не, про "голодное детство 50-60-70-х" это Вы как-то увлеклись.
ЛАД,оно было голодное не только у меня (и у родителей тоже, при том умирали от голода в 1947, но выжили)-когда я родился вообще не было молока (его выдавали бесплатно по 0,5л матерям с детьми до 1 года). а отпуск 56 дней после родов и иди работай или умирай с голоду, детей отдавали в детские ясли( до середины прошлого века ясли были как отдельные учреждения: в ясли принимали детей с двухмесячного возраста (когда у мамы заканчивался оплачиваемый декретный отпуск) до 3 лет, в садик – с 3 до 7 лет. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение ясли-сад.
Я ненавижу СССР и не понимаю, тех у кого слишком короткая память
А я всегда пишу только о том, что сам видел и знаю.И мне в СССР было гораздо лучше, чем сейчас.То были золотые годы.А то, что ты пишешь, при желании можно пояснить послевоенным состоянием.Но ведь смогли из него выйти и сделать лучше.А кто сказал, что вся история совка была хорошая.Пожалуй эта самая история и состоит в большей степени из борьбы, то внешней то внутренней.И чтобы меня было понятно в итоге, я подчеркну, что моя досада и состоит в том, что когда достигли приличного уровня, то взяли и всё похерили.А с перегибами по ходу истории я не спорю, кто под них попал, очевидно никогда не сможет даже через телескоп увидеть ничего хорошего.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl не понимаю Starikan и prodigy. один ненавидит россию, другой ссср, но оба родились, выросли и достигли благосостояния в той стране. да, были жуткие времена, а в какой империи их не было и кто их создаёт - марсиане
Пжлста не перегибай палку.Если с твоим мнением не совпадают другие, то не нужно такое писать.Давай останемся при своих мнениях, а также останемся нормальными коллегами, не уподобляясь нацикам.
я не перегибаю, мы почти ровесники (т.е. видели и жили в одно время)...просто когда мы были детьми- мы многое не знали и не понимали. Как не понимают этого большая часть населения (они видят мир однобоко, 70-75% людей в возрасте за 70лет хотят назад в СССР ) я не уподобляюсь нацикам, просто ты отталкиваешься только от собственных воспоминаний и вывод такой(я был молодой, веселый, девки мне давали со свистом, деньги кое-какие были, в тюрьме не сидел, в Афгане проскочил, в армии (гребаной СА) не служил, всё ништяк, институт закончил и тд). Но монстр СССР не совсем умер, потому что он не умер в головах таких как ты и вот приходят у разных идиотов идеи как закрыть людям рот, ограничить их право на протест, на свободу слова и собраний. https://www.rbc.ru/politics/12/12/2018/ ... ?from=main
Еще раз повторю, если ты не понял меня-важным является не дефицит продуктов и товаров во времена СССР, а анти-человечное государство, которому было на *рать на народ (любимое слово Ленина), и это в РФ и у нас никуда не делось https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%8F%C2%BB