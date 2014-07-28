Додано: Сер 12 гру, 2018 20:50

Обрати внимание на следующее...Я тему совка поднимал только в выходной оффтоп.Я встряю в обсуждение т к не согласен с выводами.Я ранее утверждал, что никто из сторон не сможет доказать и изменить т з противоположную.Я в связи с вышенаписанным не даю рекомендацию, что выдавливать а что нет.Я предлагаю завершить обсуждение.И т к тебя уважаю, советую также взвешенно а не импульсивно подходить к вопросу.Если ты посчитал, что в совке не было достижений и о них не нужно упоминать, то мы разговариваем совершенно на разных языках, т к весь мир знает о достижениях, равным которым мало кто и где смог достичь.Я понял из твоих слов, что твоей семье пришлось не сладко в совке.извини, но вы далеко не одни.И не раз было сказано, что путь развития был жестокий и кровавый.Но я же написал, что сожалею о том, что преодолели массу трудностей и всё это старание и жертвы коту под хвост.Подитоживаю, каждый останется при своём мнении.Это не означает какой либо вражды и оскорбления, т к нет предмета спора уже, совка.И спор т о беспредметный.Всё, переключаемся на современную жизнь и живём и общаемся в ней