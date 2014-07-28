prodigy
ну так а шо особо изменилось, то шо зменилось произошло бы и без развала союза путём эволюции или наследники ссср-россияне и другие быушные живут хуже или особо лучше чем мы?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 20:40
prodigy
ну так а шо особо изменилось, то шо зменилось произошло бы и без развала союза путём эволюции или наследники ссср-россияне и другие быушные живут хуже или особо лучше чем мы?
а шо делать?
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:50
prodigy
Обрати внимание на следующее...
Я тему совка поднимал только в выходной оффтоп.
Я встряю в обсуждение т к не согласен с выводами.
Я ранее утверждал, что никто из сторон не сможет доказать и изменить т з противоположную.
Я в связи с вышенаписанным не даю рекомендацию, что выдавливать а что нет.
Я предлагаю завершить обсуждение.И т к тебя уважаю, советую также взвешенно а не импульсивно подходить к вопросу.Если ты посчитал, что в совке не было достижений и о них не нужно упоминать, то мы разговариваем совершенно на разных языках, т к весь мир знает о достижениях, равным которым мало кто и где смог достичь.Я понял из твоих слов, что твоей семье пришлось не сладко в совке.извини, но вы далеко не одни.И не раз было сказано, что путь развития был жестокий и кровавый.Но я же написал, что сожалею о том, что преодолели массу трудностей и всё это старание и жертвы коту под хвост.
Подитоживаю, каждый останется при своём мнении.Это не означает какой либо вражды и оскорбления, т к нет предмета спора уже, совка.И спор т о беспредметный.Всё, переключаемся на современную жизнь и живём и общаемся в ней
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 12 гру, 2018 20:54
"Смешались в кучу кони, люди..."
В гражданскую жертвы и замордованные были с обеих сторон, не надо всё приписывать коммунистам. (И, кстати, один из первых законов - отмена смертной казни коммунистами. Быстро восстановили как раз из-за гражданской).
ГУЛАГ и стройки века всё же не одно и то же (хотя и связь есть).
Убитые на войне - количество, цифра спорная, и поставить в вину коммунистам тоже сомнительный тезис.
Уровень жизни и на Западе в 30-е был не такой уж высокий, хотя и выше союзного. Причины отставания понятны - и войны, и стартовый уровень. Царская Россия тоже очень сильно отставала от Запада, хотя сейчас зачастую пытаются идеализировать дореволюционные времена.
У любого государства (власти) одна из главных функций - репрессивная. Костры инквизиции (у православных тоже есть, что вспомнить) - тоже не образец гуманизма. И всегда, как только церковь приобретала большую власть, тут же начинала сильные гонения на инакомыслящих. Тем не менее церковь и сегодня существует и пользуется большим авторитетом и влиянием.
Ну это так, конспективно. Не надеюсь Вас переубедить, просто призываю к большей объективности и историчности.
Идеи и их практическая реализация зачастую отличаются очень сильно. У нацистской Германии сама идея была антигуманной. В отличие от религии или коммунизма.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:01
С РФ сравнение не совсем корректное.Это богатейшая страна в мире по запасам природных ископаемых. И если бы там не крали в 1000 раз больше нашего ,(плюс начатая Путиным с 2008г гонка вооружения), то люди бы в РФ жили все как в ОАЭ.
Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку. Но процесс пошел и его было не остановить. Помню, как доходило чуть ли не абсурда. Когда народ голосовал кого в директора завода или порта (1990/91)
А Горбачева американцы просто развели как дурочка. Они его постоянно хвалили и каждый раз выдвигали все новые требования.А он не мог им отказать.
Вчера смотрел фильм-там звучала мысль: Путин уперся рогом и готов воевать и с Украиной и со всем миром. На уступки он не пойдет иначе он будет как Горбачев (мол американцы не знают меры-будешь постоянно уступать и уступать)
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 12 гру, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:03
Да, если о 15м и голосовалке, то я всегда говорил, что рад пожертвовать своей победой ради более высокого курса во славу свн Но время ещё есть.Кстати. 15 суббота и многие источники нужно смотреть будет уже 14го
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:06
prodigy
Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.
1 - на ютубе появились сюжеты, рассказывающие о МСГ в свете рассекречивания материалов цру.Это много поясняет, хотя утверждать о правдивости не берусь
2 - хлопцы, завязываем.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:12
а шо делать?
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:19
Моя семья почти ничем не отличалась...нет отличалась (у нас одним из первых в доме появился собственный автомобиль "копейка" в апреле 1976г , кроме нас было еще одна "копейка" и 6-ка).
Я согласен и признаю, что были достижения и значительные в науке/образовании
Но кровавый пусть развития я не принимаю.
ЛАДу о погибших на войне:в России(потом в СССР)людей не жалели никогда (еще со времен войн с Наполеоном , 1-й мировая и др.)
как итог на 1 погибшего немца 7-8 наших. Тупые командиры не считались с потерями. Даже Жуков на этом акцентировал
Чего стоят освобождение Киева
Ок, спешили освободить город к 7 Ноября и получить награды.
А освобождение Будапешта, Варшавы , Праги, Берлина (еще 2 млн погибших за 1945)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:32
Благосостояния я достиг отнюдь не в СССР, а когда я получил возможность а) работать в зарубежных научных центрах б) получать зарубежные и украинские гранты, что дало мне высокий зарплатный коэффициент для пенсии.
Россия мне была вообще безразлична до 2014 года.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 12 гру, 2018 21:41
Ukrainian
Коньяк Шабо Reserve 20 лет выдержки
и Remy Martin XO (10-37лет)
налил из двух бутылок гостям и попросил определиться "где французский, а где наш", один человек угадал
остальные не угадали, но качество нашего коньяка на хорошем уровне (можно сказать свои деньги он отработал)
п.с. розетку не рекламирую, просто не нашел других ссылок
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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