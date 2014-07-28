RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1183118411851186
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44

  Starikan написав:
  чик написав:Vitl
не понимаю Starikan и prodigy. один ненавидит россию, другой ссср, но оба родились, выросли и достигли благосостояния в той стране. да, были жуткие времена, а в какой империи их не было и кто их создаёт - марсиане :?

Благосостояния я достиг отнюдь не в СССР, а когда я получил возможность а) работать в зарубежных научных центрах б) получать зарубежные и украинские гранты, что дало мне высокий зарплатный коэффициент для пенсии.
Россия мне была вообще безразлична до 2014 года.


за Россию(и вообще за всех республики СССР) всегда болел во всех соревнованиях в спорте до 2014 (кроме матчей с Украиной).
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4494
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1964 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:08

prodigy
"Отмену" (точнее, ослабление идеологии) начал не Горбачёв, а задолго от него. Хотя на словах не отказывались.
Китай от идеологии коммунизма не отказался официально и до сих пор. Но вот не знаю, как их сейчас считать - социалистической или капиталистической страной? :)
Но независимо от того, как их считать, рывок в экономике они совершили очень большой, хотя при власти та же КПК. Такое могло бы случиться и в Союзе. Возможностей для этого было больше. Мозгов не хватило. Или лидеров.

Сравнение не совсем корректное как раз РФ и ОАЭ. Страны абсолютно несравнимые ни по климату, ни по территории, ни по количеству населения. Необходимы совершенно другие затраты на инфраструктуру. Поэтому обеспечить уровень жизни как в ОАЭ или у Саудов только за счёт полезных ископаемых в РФ невозможно. Так же, как было в Союзе, и так же, как в Украине.

О войне. Я Выразил сомнение в названной Вами цифре 35-38 млн. погибших. Из Вашей ссылки как раз следует, что Жуков требовал беречь людей. Большое количество потерь в войнах России и Союза объясняется как технической отсталостью, так и не-(недо-)развитостью гражданского общества и большим населением (зачем экономить ресурс, которого много).
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11056
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3431 раз.
Подякували: 3247 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59

  Vitl написав:Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.

1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6897
З нами з: 03.11.08
Подякував: 377 раз.
Подякували: 976 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1183118411851186
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5840
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 7191
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4439
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65096)
12.12.2018 23:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.