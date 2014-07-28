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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 12 гру, 2018 21:44
Starikan написав: чик написав:Vitl
не понимаю Starikan
и prodigy
. один ненавидит россию, другой ссср, но оба родились, выросли и достигли благосостояния в той стране. да, были жуткие времена, а в какой империи их не было и кто их создаёт - марсиане
Благосостояния я достиг отнюдь не в СССР, а когда я получил возможность а) работать в зарубежных научных центрах б) получать зарубежные и украинские гранты, что дало мне высокий зарплатный коэффициент для пенсии.
Россия мне была вообще безразлична до 2014 года.
за Россию(и вообще за всех республики СССР) всегда болел во всех соревнованиях в спорте до 2014 (кроме матчей с Украиной).
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:08
prodigy
"Отмену" (точнее, ослабление идеологии) начал не Горбачёв, а задолго от него. Хотя на словах не отказывались.
Китай от идеологии коммунизма не отказался официально и до сих пор. Но вот не знаю, как их сейчас считать - социалистической или капиталистической страной?
Но независимо от того, как их считать, рывок в экономике они совершили очень большой, хотя при власти та же КПК. Такое могло бы случиться и в Союзе. Возможностей для этого было больше. Мозгов не хватило. Или лидеров.
Сравнение не совсем корректное как раз РФ и ОАЭ. Страны абсолютно несравнимые ни по климату, ни по территории, ни по количеству населения. Необходимы совершенно другие затраты на инфраструктуру. Поэтому обеспечить уровень жизни как в ОАЭ или у Саудов только за счёт полезных ископаемых в РФ невозможно. Так же, как было в Союзе, и так же, как в Украине.
О войне. Я Выразил сомнение в названной Вами цифре 35-38 млн. погибших. Из Вашей ссылки как раз следует, что Жуков требовал беречь людей. Большое количество потерь в войнах России и Союза объясняется как технической отсталостью, так и не-(недо-)развитостью гражданского общества и большим населением (зачем экономить ресурс, которого много).
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Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59
Vitl написав:
Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.
1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:42
Starikan
всяко бывает, я наоборот при союзе прилично зарабатывал и по своей специальности были перспективы роста, а после развала пришлось идти барыжничать...
а шо делать?
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Додано: Сер 12 гру, 2018 23:53
ruvex написав: Vitl написав:
Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.
1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
Поставил +, но вообще-то в 1990 демократии и свободы слова было, наверное, побольше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Чет 13 гру, 2018 00:09
ЛАД написав: ruvex написав:
1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
Поставил +, но вообще-то в 1990 демократии и свободы слова было, наверное, побольше.
Без всякого сомнения. И в подтверждение этого факта, достаточно лишь не написать того, чего не смогут прочитать.
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