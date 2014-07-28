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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1184118511861187>
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59

  Vitl написав:Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.

1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:42

Starikan
всяко бывает, я наоборот при союзе прилично зарабатывал и по своей специальности были перспективы роста, а после развала пришлось идти барыжничать...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 23:53

  ruvex написав:
  Vitl написав:Развал Союза начался с отмены идеологии Горбачевым и только за это ему огромное спасибо. Хотя Горбачев сам к этому не стремился.Он хотел слегка подретушировать СССР и выдать иностранцам за перестройку.

1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.

Поставил +, но вообще-то в 1990 демократии и свободы слова было, наверное, побольше. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 00:09

  ЛАД написав:
  ruvex написав:1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.

Поставил +, но вообще-то в 1990 демократии и свободы слова было, наверное, побольше. :)

Без всякого сомнения. И в подтверждение этого факта, достаточно лишь не написать того, чего не смогут прочитать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 12:59

ruvex
вот где дно

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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 13:01

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Трамвай-2 ??!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 15:36

  Очкарик написав:Трамвай-2 ??!


а что тут по прогнозу -с 29 ноября за 2 недели колебания +/-5-7коп.
не о чем вести разговор
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:12

  prodigy написав:
  Очкарик написав:Трамвай-2 ??!


а что тут по прогнозу -с 29 ноября за 2 недели колебания +/-5-7коп.
не о чем вести разговор

Разговор всегда есть о чём вести.Завтра уже результаты голосовалки.Сегодня есть инфа по траншу.Мировые тенденции.По совку я ясно сказал, что ни одна сторона не сможет переубедить противоположную.
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 13 гру, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 21:13

  Очкарик написав:Трамвай-2 ??!

Очкастый, ты прав.Всему должна быть мера.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:37

  Vitl написав:
  Очкарик написав:Трамвай-2 ??!

Очкастый, ты прав.Всему должна быть мера.

Это был ночной экспресс.
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